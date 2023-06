Apenas 6 países têm PIB maior que valor de mercado da Apple

O valor de mercado da Apple saltou para US$ 3 trilhões nesta sexta-feira, 30, com as ações da companhia saltando pouco mais de 1% na Nasdaq. A empresa é a única a ter alcançado a cifra, que supera o PIB de quase todos os países do mundo, com exceção de sete deles.

Apenas os PIBs dos Estados Unidos, China, Índia, Japão, Alemanha e Reino Unido ficaram acima de US$ 3 trilhões em 2022, segundo levantamento do Fundo Monetário Internacional (FMI). Todos os outros 185 países levantados pelo FMI possuem PIB inferior ao valor de mercado da Apple, inclusive o Brasil, que teve PIB de US$ 1,92 trilhão no ano passado.

Países com PIB maior que a da Apple, segundo FMI

Estados Unidos: US$ 25,5 trilhões

China: US$ 17,8 trilhões

Japão: US$ 4,2 trilhões

Alemanha: US$ 4,1 trilhões

Índia: US$ 3,4 trilhões

Reino Unido: US$ 3,1 trilhões

A valorização das ações da Apple nesta sexta acompanha o tom positivo do mercado americano nesta sexta, após dados de inflação terem saído abaixo das expectativas.

O Índice de Preço sobre Consumo Pessoal (PCE, na sigla em inglês) saiu abaixo do esperado para o mês de maio, com queda para 3,8% na comparação anual. O número do mês anterior também foi revisado para baixo, de 4,4% para 4,3%. O consenso era de alta para 4,6%. O núcleo do PCE caiu de 4,7% para 4,6% ante a manutenção projetada pelo mercado.

Os papéis da Apple acumulam cerca de 50% de alta no ano. Além de fatores macroeconômicos, como a expectativa de que o Federal Reserve consiga controlar a inflação sem grandes danos à atividade econômica, o próprio desempenho da companhia tem contribuído para a valorização.

Em seu último balanço, referente ao primeiro trimestre do ano, a Apple superou as estimativas do mercado em praticamente todas as linhas. O lucro líquido da empresa ficou em US$ 1,52 por ação, 6% acima do consenso de mercado, enquanto a receita bateu as expectativas em US$ 2 bilhões, ficando em US$ 94,8 bilhões. Foi justamente após a apresentação desse resultado que a empresa registrou sua maior valorização do ano, saltando 4,69% em apenas um pregão.