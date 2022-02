Ao vivo: Ibovespa cai 2% após Rússia iniciar ataque à Ucrânia; dólar sobe

Ibovespa hoje: o principal índice de ações da B3 cai cerca de 2% nesta quinta-feira, 24, refletindo a maior aversão ao risco motivada pelos primeiros ataques russos sobre a Ucrânia. Nesta quinta, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, declarou que os países que tentarem interferir em seus planos enfrentarão “consequências jamais vistas”. A operação militar anunciada por Putin sobre a Ucrânia teria como objetivo a “desmilitarização". O maior pessimismo global também tem efeitos sobre o dólar, que sobe no mundo inteiro, com busca por ativos de proteção. No Brasil, a moeda tem forte alta, quebrando sua sequência de quatro quedas consecutivas.

Às 12h:

Ibovespa: - 1,91%, 109.853 pontos

Dólar: + 2,65%, 5,137 reais

Com o ataque iniciado nesta quinta, as esperanças de uma saída diplomática para a crise dá espaço para o medo de um conflito, que pode ser o maior da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Bolsas do mundo inteiro operam em queda nesta manhã. Entre os destaques negativos estão a bolsa de Frankfurt e Milão, que caem 4,5%, enquanto a da Rússia despenca mais de 30%. Os índices de Wall Street recuam entre 1,5% e 2,5%.

S&P 500 (EUA): - 1,51%

DAX (Alemanha): - 4,38%

MOEX (Rússia): - 33,90%

Apesar das quedas das bolsas de valores, commodities registram fortes altas, com temores sobre redução da oferta por possíveis sanções aos produtos russos. O petróleo, substituto do gás natural da Rússia, dispara mais de 7%, sendo cotado acima de 100 dólares por barril pela primeira vez desde 2014. Ações do setor estão entre as únicas negociadas em alta no mercado brasileiro.

A Petrobras (PETR3/PETR4) tem apenas leve alta, após o resultado do quarto trimestre ter ficado abaixo do esperado por parte do mercado. A empresa, no entanto apresentou a proposta de aumentar em mais 37 bilhões de reais adicionais de dividendos, totalizando 100 bilhões de reais em dividendos para o exercício de 2021. O dividendo por ação ficou em 7,77 reais, considerando os pagamentos antecipados no ano passado.

"Embora acreditemos que os resultados do quarto trimestre foram abaixo da média, os investidores estão muito mais focados na frequência da distribuição de dividendos da empresa", afirmam analistas do BTG Pactual em relatório.

3R (RRRP3): + 3,70%

PetroRio (PRIO3): + 3,50%

Petrobras (PETR3): + 1,05%

Como efeito macroeconômico do início da disputa bélica no Leste Europeu, Jason Viera, economista-chefe da Infinity Asset, prevê maior pressão sobre a inflação de transporte. O economista, porém, não descarta a possibilidade do mercado brasileiro se beneficiar do cenário. " Os ativos brasileiros têm sido um hedge contra a inflação, em especial as commodities", disse.

Thomás Giuberti, economista e sócio da Golden Investimentos, também vê o mercado doméstico mais bem preparado para enfrentar a crise. "O Brasil é um substituto da Rússia na busca por empresas de commodities. O fluxo estrangeiro para a B3 segue firme. O Brasil pode ser beneficiado", afirmou.

Entre os destaques da bolsa, além das petroleiras, estão os papéis da Sul América (SULA11), que saltam mais de 10%, refletindo o acordo para que suas ações sejam incorporadas pela Rede D'Or (RDOR3) por meio de troca de ações. A relação de troca considera mais de 40% de prêmio sobre as units da Sul América, segundo fato relevante. A operação foi anunciada pelo mercado na última noite. Mas a reação teve início antes mesmo da divulgação oficial. Minutos antes do fim do último pregão, as units da companhia passaram por uma repentina valorização, fechando com 25% de alta. A operação ainda precisa ser aprovada em assembleias com acionistas e receber o aval de órgãos reguladores de mercado.

"Para a Sul América, que em nossa visão estava sendo negociada a um valuation muito barato, a operação com uma rede renomada como a Rede D'Or dará mais atratividade aos seus planos de saúde, além de potencialmente reduzir sua sinistralidade. Já para Rede D'Or, além de se defender do crescimento das operadoras verticalizadas, que vêm aumentando seu market share em termos de beneficiários, o negócio dá acesso à uma base 2,3 milhões de beneficiários e transforma a companhia em um ecossistema completo de saúde", avaliam analistas da Ativa em nota.

Sul América (SULA11): + 10,63%

Rede D'Or (RDOR3): - 9,77%,

Além da Rede D'Or, que reage negativamente à operação com a Sul América, ações de empresas ligadas ao consumo doméstico, como as de varejo e educação, estão entre as maiores quedas do dia. Parte do movimento negativo, segundo Giuberti estão intimamente ligados aos efeitos do conflito na Ucrânia. "Quem vai sofrer são as empresas cíclicas domésticas, pois há componentes que aceleram a inflação, que tem relação com a taxa de juros. Companhias de varejo, principalmente, acabam sendo muito penalizadas pelos juros altos."

CVC (CVCB3): - 6,89%

Magazine Luiza (MGLU3): - 4,91%

Yduqs (YDUQ3): - 5,72%

A maior incerteza e a fuga para os títulos americanos, porém, pode reduzir o ímpeto de alta de juros do Federal Reserve, segundo André Perfeito, economista-chefe da Necton. O rendimento dos títulos de 10 anos, inversamente proporcionais à demanda, desabam mais de 4% nesta quinta para o menor nível em quatro semanas.

"Está claro que a chance do Fed subir em 50 pontos base sua taxa básica diminuiu drasticamente com os eventos das últimas horas mesmo que o cenário geral seja de mais inflação por lá também. Passado o pior do início da guerra podemos mesmo ver uma apreciação do real com um mix de juros menos altos nos EUA, inflação global persistente por lá e juros mais altos por aqui", afirmou em nota.

