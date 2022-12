Anúncio de ministros de Lula, fim da quarentena na China e o que mais move o mercado

As principais bolsas asiáticas fecharam em alta nesta terça-feira, 27, após a China anunciar oficialmente que irá colocar fim à sua quarentena para viajantes a partir do dia 8 de janeiro. É um símbolo do fim da política de covid zero que o país vem praticando nos últimos três anos.

O índice Shanghai Composite fechou com alta de 0,98%. No Japão, o Nikkei 225 subiu 0,16% após as vendas do varejo subirem pelo nono mês consecutivo, sustentadas pelo turismo.

Após o feriado de Natal, as bolsas européias voltaram a abrir (com exceção da bolsa de Londres, que continua fechada) e também operam em tendência de alta, contagiadas pelos seus pares na Ásia. O índice DAX da Alemanha subia 0,66%, enquanto o francês CAC 40 valorizava 0,93% às 7h11 do horário de Brasília.

As bolsas americanas voltam a abrir nesta terça-feira após o Natal sustentadas pelo fim da quarentena na China e o recuo da inflação do consumo pessoal no país. No pre-market o índice industrial Dow Jones subia 0,64%, enquanto o S&P 500 valorizava 0,70% e o Nasdaq 100 subia 0,64%.

Novos indicadores no Japão e nos EUA

O dia prevê a divulgação de diversos indicadores nos Estados Unidos e no Japão. Entre os que já foram divulgados no Japão, a projeção para o Índice de Preços ao Consumidor continua subindo, chegando a 2,9%, enquanto dado de construção de moradias registrou queda de 1,4%. Na noite desta-terça-feira, será divulgada a produção industrial de novembro do país asiático.

A partir das 10h30 serão divulgados nos Estados Unidos balança comercial de bens, preços de imóveis e índice de atividade das empresas.

Anúncio de ministros do novo governo Lula

Em dia sem previsão de divulgação de indicadores no Brasil e Congresso em recesso, investidores aguardam pelo último anúncio de ministros do novo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). São 13 nomes restantes que devem ser anunciados até esta quarta-feira, 28.

No anúncio, é aguardado enfim qual será o papel de Simone Tebet no governo. Segundo fontes da Agência Estado, a senadora deve ficar com o Ministério do Planejamento turbinado com a gestão do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), responsável por tocar as parcerias público-privadas, mas sem BB e Caixa. O novo Ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT) disse nesta segunda-feira, 26, que não vê nenhuma dificuldade para a senadora assumir.

TOTVS anuncia Juros sobre Capital Próprio

A TOTVS aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio (JCP) no valor de R$127,2 milhões na noite desta segunda-feira, 26. correspondente a R$ 0,21 por ação da companhia.

Terão direito aos JCP todos os acionistas titulares de ações na data base de 29 de dezembro. As negociações de ações, a partir do dia 30 de dezembro serão realizadas ex-JCP. Os JCP serão pagos aos acionistas no dia 27 de janeiro de 2023.

Novas ações da Rede D´Or após incorporação da Sulamérica

Após o fim da operação de incorporação da Sul América, a Rede D’Or começou a negociar na B3 as novas ações decorrentes da operação, conforme informou a companhia em fato relevante divulgado na noite desta segunda-feira, 27. A negociação de ações e units da Sul América se encerraram na sexta-feira, 23.

No mesmo fato relevante, a companhia informou mudanças em seu Conselho de Administração. André Francisco Junqueira Moll e Paulo Manuel de Barros Bernardes apresentaram renúncias aos cargos de membros titular e suplente, e foram substituídos por Patrick Antonio Claude de Larragoiti Lucas e Louis Antoine de Ségur de Charbonnières.