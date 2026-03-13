Ânima amplia receita e melhora margens, mas tem prejuízo de R$ 18 milhões

A Ânima Educação encerrou o quarto trimestre de 2025 com um prejuízo líquido de R$ 18,1 milhões. O resultado representa uma reversão em relação ao lucro registrado em períodos anteriores e reflete, majoritariamente, o peso das despesas financeiras sobre a estrutura de capital da companhia.

A companhia contou, porém, com uma receita líquida de R$ 972,3 milhões, o que representa uma expansão de 8,6% em comparação aos R$ 895,4 milhões registrados em igual período do ano anterior.

O avanço do indicador foi sustentado principalmente pela Inspirali, vertical de medicina do grupo, que registrou uma receita líquida de R$ 390 milhões, crescendo 15,6% anualmente e consolidando-se como o motor de rentabilidade da holding.

"A Inspirali manteve crescimento consistente, impulsionado pela expansão da base de alunos e pelo forte avanço da educação médica continuada." Paula Maria Harraca, presidente da Ânima Educação

No campo da eficiência operacional, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, em inglês) ajustado atingiu R$ 334 milhões, uma alta anual de 13,7%. A margem Ebitda ajustada ficou em 34,4%, com avanço de 1,6 ponto percentual (p.p.) no ano a ano.

No entanto, o avanço operacional não foi suficiente para neutralizar o impacto do endividamento. O valor líquido deste indicador ajustado foi de R$ 3 bilhões, com uma alavancagem de 2,49 vezes. A maior parte da dívida total é composta por empréstimos, financiamentos e debêntures.

Desafios: estrutura de capital

Em relatório sobre os resultados da Ânima Educação, analistas do BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME) avaliaram que o desempenho do quarto trimestre foi consistente com as expectativas do mercado e relativamente positivo no contexto do setor.

"Os resultados do quarto trimestre vieram em linha e podem ser considerados decentes." Relatório do BTG Pactual

Segundo o banco, a companhia manteve a trajetória de melhora operacional observada ao longo dos últimos trimestres, com avanço de margens. "Os resultados foram bastante consistentes com os trimestres recentes, impulsionados por uma nova melhora de margens."

No segmento principal da companhia, o banco observou que a estratégia de preços compensou a redução na base de alunos. "A base de alunos do segmento core caiu 5% na comparação anual, o que significa que o aumento de preços voltou a compensar a base menor", explicou.

Já a geração de caixa do trimestre foi impactada pela sazonalidade típica do período, o que pressionou temporariamente a alavancagem.