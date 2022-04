Análise gráfica: região do Ibovespa enseja cautela

O Ibovespa fechou o último pregão acima de 121.000 pontos pela primeira vez desde o início de agosto. A região, segundo Otto Sparenberg, analista gráfico do BTG Pactual, deve exigir maior cautela.

"Há uma possível divergência sendo formada de um topo [de agosto] para um possível topo mais baixo. Não quer dizer que [o Ibovespa] vai despencar, mas chama a atenção para uma possível perda de momento. Eu tomaria um pouco mais de cuidado com novas compras por aqui", disse Sparenberg no programa Abertura de Mercado desta segunda-feira, 4 de abril.

Com alta acumulada de 16% no ano, o Ibovespa tem o melhor desempenho entre os principais índices de ações do mundo. O Ibovespa em dólar já subiu 38% no ano.

