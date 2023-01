Americanas volta a desabar após admitir que avalia RJ; queda beira 90% desde o início da crise

As ações da Americanas (AMER3) voltaram a liderar as perdas da B3 no pregão desta quinta-feira, 19, chegando a cair mais de 20% na mínima do dia. A forte desvalorização ocorre após o fato relevante desta manhã em que a empresa afirma que "está trabalhando com a possibilidade de, nos próximos dias ou potencialmente nas próximas horas, aprovar o ajuizamento, em caráter de urgência, de pedido de recuperação judicial".

A Americanas ainda informou que possui R$ 800 milhões em caixa, "sendo que sendo que parcela significativa deste valor estava injustificadamente indisponível para movimentação pela companhia na data de ontem". O montante é menos da metade de toda a despesa operacional informada pela companhia em balanço do terceiro trimestre.

O pedido de recuperação judicial, segundo a companhia, se justificaria devido à posição em caixa e à decisão da 15ª Câmara Cível do TJ-RJ que permitiu o bloquieo do valor de cerca de R$ 1,2 bilhão em conta do Banco BTG (do mesmo controlador da Exam) até a apreciação do mandado de segurança.

Desde quinta-feira passada, 13, data das primeiras reações às "incosistências contábeis" de R$ 20 bilhões em seus balanços, as ações da Americanas já caíram cerca de 88%.