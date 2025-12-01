Americanas: ex-CEO do Grupo Dia assume como CFO no lugar de Camille Faria

A Americanas (AMER3), em recuperação judicial, anunciou a nomeação de Sebastien Durchon, ex-CEO do Grupo Dia, como novo CFO e diretor de relações com investidores (RI), em substituição de Camille Loyo Faria.

Camille, ex-executiva do Morgan Stanley e do Bank of America (BofA), assumiu o cargo em fevereiro de 2023, no auge da crise desencadeada pela revelação do rombo contábil de R$ 43 bilhões.

Desde então, liderou o processo de reestruturação que culminou no primeiro Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) positivo da companhia no segundo trimestre deste ano.

Antes de chegar à varejista, Camille já havia conduzido um dos principais processos de recuperação judicial da operadora de telefonia Oi, experiência que reforçou sua atuação à frente da reestruturação financeira do grupo varejista.

Ao longo de sua gestão, ela montou um novo time financeiro, refez os demonstrativos financeiros desde 2020 para refletir os números reais do negócio e conduziu as negociações na recuperação judicial, reduzindo a dívida da companhia de mais de R$ 42 bilhões para menos de R$ 2 bilhões, concentrados em uma única emissão de debêntures.

Momento crítico

A saída de Camille ocorre a poucos meses da previsão da conclusão do processo de recuperação judicial, previsto para o primeiro semestre de 2026. Mesmo deixando a diretoria, a executiva continuará assessorando a companhia nos desinvestimentos, como a venda da Uni.co, dona das marcas Imaginarium Puker Love Brands, Casas Mind, à BandUP!

A Americanas também conduz processo de venda de outros ativos, incluindo a rede Hortifruti Natural da Terra.

Novo CFO

Sebastien Durchon tem mais 27 anos de experiência em finanças, reconhecido por sua capacidade de liderar transformações e impulsionar resultados. Iniciou sua carreira na auditoria Mazars, fundou a consultoria Consomind e passou por cargos estratégicos na Fives e no Carrefour, onde conduziu o IPO no Brasil e liderou a integração do Grupo Big.

Mais recentemente, como CFO e depois CEO do Dia, estruturou e executou um forte plano de turnaround, incluindo a racionalização de 342 lojas e a recuperação da operação.

A mudança também ocorre semanas após Fernando Dias Soares assumir como novo CEO, em substituição a Leonardo Coelho, que agora integra o Comitê Financeiro. A movimentação indica que a Americanas ajusta o time para atravessar a etapa mais delicada da reestruturação: transformar o alívio financeiro conquistado na justiça em resultados operacionais consistentes que garantam a viabilidade do negócio no pós-RJ.