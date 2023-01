Americanas: conselho aprova Camille Faria, ex-TIM, como nova CFO

O conselho de administração da Americanas aprovou a eleição de Camille Loyo Faria para diretora financeira e relações com investidores, em substituição de André Covre que renunciou ao cargo junto com Sérgio Rial, que era CEO, após a descoberta de R$ 20 bilhões de inconsistências financeiras.

Faria era diretora financeira da TIM desde agosto de 2021, vinda da também empresa de telecomunicação Oi, onde foi CFO desde novembro de 2019 até 2021. A Oi ficou em recuperação judicial de 2017 a 2022.

Antes da Oi, a diretora financeira atuou no Investment Banking do Bank of America Merrill Lynch, entre abril de 2015 e outubro de 2019, e também teve passagens pelas áreas de Investment Banking do Bradesco BBI e do Morgan Stanley, como diretora responsável pelos setores de Energia, Tecnologia, Mídia, Telecom e Indústrias.

Também desempenhou funções executivas no setor de telecomunicações e infraestrutura, tendo ocupado as posições

de CEO da Multiner, CFO da Terna Participações e, ainda, líder de estratégia na Embratel e no grupo Telecom Italia no Brasil e na América Latina.