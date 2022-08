Americanas (AMER3) tem prejuízo de R$ 100 milhões no segundo trimestre

A Americanas (AMER3) divulgou nesta quinta-feira, 11, que teve prejuízo de R$ 98 milhões de reais no segundo trimestre desse ano. No mesmo período do ano passado, a varejista tinha registrado prejuízo de 85 milhões de reais. O Ebtida ajustado, lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização foi de R$ 843 milhões de reais, um aumento de 29%, na comparação com o mesmo trimestre de 2021.

A receita bruta da companhia foi de 8 bilhões de reais, um crescimento de 5,1%, na comparação com o segundo trimestre do ano passado. A receita bruta física foi de R$ 3,5 bilhões, um aumento de 26%. Já a receita bruta digital caiu 7,6%, ficando em R$ 4,4 bilhões.

Dessa maneira, o resultado líquido da empresa foi negativo em R$ 555 milhões, um aumento de 107,5% na comparação como segundo trimestre de 2021. A companhia afirmou que o resultado reflete os efeitos da elevação da taxa básica de juros (Selic).

Em relação ao portfólio de lojas, no ano, a Americanas informou que teve 78 aberturas (16 da Americanas, 4 do Hortifruti Natural da Terra, 53 da BR Mania e 5 da Uni.co) e 68 fechamentos (8 da Americanas, 4 do Hortifruti Natural da Terra, 29 da BR Mania e 27 da Uni.co). Dessa maneira, a companhia encerrou o segundo trimestre de 3.591 lojas.