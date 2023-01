Americanas (AMER3) deixa o Ibovespa valendo menos de R$ 1 e agora é “penny stock”

As ações da Americanas (AMER3) fecharam seu último dia de negociação no Ibovespa valendo menos de R$ 1. O papel caiu 29% hoje e fechou em seu menor valor da história, cotado a R$ 0,71. Na mínima do dia, as ações chegaram a cair para R$ 0,64.

Esta sexta-feira, 20, foi o último dia de negociação da varejista no Ibovespa, uma vez que nenhuma empresa em recuperação judicial pode ter seus papéis nos índices da B3. Se não fosse a RJ, as ações de AMER3 também seriam excluídas por serem “penny stocks”, termo que se refere às ações que valem centavos – menos de R$ 1.

Os papéis da varejista recuam 92,6% no ano, com mais de 90% da queda vinda após o pregão do dia 12, o primeiro em que o mercado reagiu ao rombo descoberto nas contas da empresa.

Na noite do dia 11, a varejista divulgou fato relevante informando ter encontrado inconsistências contábeis na ordem de R$ 20 bilhões. O então CEO Sérgio Rial e o CFO André Covre renunciaram imediatamente após apenas nove dias no cargo.

O que se seguiu foi o aprofundamento da crise com a empresa entrando em uma briga com os bancos credores. Um dos mais recentes capítulos do imbróglio veio nesta quinta-feira, quando a empresa entrou em recuperação judicial (RJ) – a quarta maior da história do mercado brasileiro.

Somadas as inconsistências contábeis às demais dívidas da Americanas, o valor declarado à Justiça pela empresa é de aproximadamente R$ 43 bilhões. Constam da petição inicial pelo menos 16.300 credores.

