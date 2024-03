Americanas (AMER3), Azul (AZUL4), PetroReconcavo (RECV3): o que movimenta as empresas na bolsa hoje

O Ibovespa desta quarta-feira, 6, promete ser embalado por dados econômicos vindos dos Estados Unidos. No entanto, além dos movimentos dos mercados internacionais, que refletem na bolsa de valores brasileira, as empresas listadas também fazem preço ao índice. Confira a seguir quais são os principais destaques das companhias hoje.

Americanas (AMER3)

A Americanas (AMER3), que passa por uma recuperação judicial, informou que assinou a escritura de uma emissão de debênture simples, não conversível em ações, para colocação privada, no valor de até R$ 3,5 bilhões. Com a emissão, a empresa dará início ao desembolso dos montantes necessários para o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial (PRJ) aprovado pela Assembleia Geral de Credores em dezembro, e homologado pela 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro em 26 de fevereiro.

Azul (AZUL4)

Nem sim, nem não. Depois de rumores de que a Azul (AZUL4) estaria trabalhando com o Citigroup e o Guggenheim Partners para uma potencial oferta pela rival Gol (GOLL4) – fato que fez os papéis AZUL4 ficarem entre as maiores altas do pregão de ontem – a companhia informou que “está sempre atenta às dinâmicas estratégicas do setor aéreo e a possíveis oportunidades de parcerias”. Embora não tenha negado o interesse de adquirir a concorrente (mas também não confirmou), por meio de fato relevante a Azul disse não negociou nem aprovou qualquer transação específica.

Irani (RANI3)

Na manhã desta quarta-feira, a companhia de papel e celulose anunciou o pagamento de R$ 2,3 milhões em dividendos intercalares. O montante é referente aos resultados da irani de dezembro de 2023 e corresponderá a R$ 0,0096 por ação.

Alupar (ALUP11)

A transmissora de energia elétrica Alupar (ALUP11) reportou lucro líquido no quarto trimestre de R$ 256,9 milhões. O montante é 16,3% menor do que o observado no mesmo período de 2022. A dívida líquida da companhia somou R$ 8,942 bilhões, crescimento anual de 1,5%. A alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda, se manteve em 3,4 vezes considerando os indicadores regulatórios, montante 0,1 ponto porcentual (p.p.) menor do que o registrado um ano antes.

PetroReconcavo (RECV3)

A PetroReconcavo (RECV3) atingiu lucro líquido de R$ 186,68 milhões no quarto trimestre de 2023, uma alta de 29% na comparação com igual período de 2022. No trimestre, o Ebitda caiu 35% na base anual, para R$ 246,73 milhões entre outubro e dezembro do ano passado. Com isso, a margem Ebitda retraiu 14,6 pontos porcentuais (pp) no trimestre na comparação anual, para 35,8%. A receita líquida, por sua vez, totalizou R$ 689 milhões no último trimestre de 2023, uma queda de 8% em relação ao mesmo intervalo do ano anterior.

Raia Drogasil (RADL3)

A Raia Drogasil (RADL3) apresentou lucro líquido de R$ 284,651 milhões no quarto trimestre de 2023, o que representa uma alta de 2,4% na comparação com o mesmo período de 2022. No critério ajustado, o lucro líquido ficou em R$ 283,315 milhões, queda anual de 5,9%. O Ebitda ajustado alcançou R$ 614,544 milhões no período de outubro a dezembro do ano passado, crescimento de 2,5% em relação ao mesmo período de 2022. A margem Ebitda foi de 6,4%, uma contração de 0,8 pontos porcentuais (p.p.).

