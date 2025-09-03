American Eagle vê ações dispararem 25% após campanha polêmica com Sydney Sweeney

As ações da American Eagle subiram 25% após o anúncio de seus resultados nesta quarta-feira 3. O CEO Jay Schottenstein creditou o desempenho à polêmica campanha publicitária “Good Jeans” estrelada pela atriz Sydney Sweeney.

“A temporada de outono começou de forma positiva. Impulsionados por uma oferta mais forte de produtos e pelo sucesso das recentes campanhas de marketing com Sydney Sweeney e Travis Kelce, observamos aumento da conscientização do cliente, engajamento e vendas comparáveis”, afirmou Schottenstein ao anunciar os resultados.

A campanha tem aumentado a notoriedade da marca e contribuiu para o crescimento do lucro, mesmo com uma leve queda na receita total.

Campanha “Good Jeans” impulsiona vendas

O vídeo da campanha mostra Sweeney usando jeans da American Eagle com a frase: “Os genes são passados de pais para filho. A composição do meu corpo é determinada pelos meus genes.” O anúncio gerou grande repercussão, desde críticas sobre genética até elogios do presidente republicano Donald Trump, que chamou a campanha de “fantástica”.

Segundo a empresa, os itens da colaboração esgotaram rapidamente — alguns produtos em apenas um dia, e outros, em uma semana.

Apesar da repercussão positiva e do aumento das ações, a receita total da American Eagle caiu 1%, para US$ 1,28 bilhão.

Em maio, Schottenstein havia descrito o período como “desafiador” e retirou a previsão de lucros para o ano inteiro, que agora foi revista neste trimestre.