'Amelu': o 'ship' entre Americanas e Magalu para enfrentar a concorrência

A Americanas passa a vender seus produtos na plataforma digital do Magalu nesta terça-feira, 19, como parte de um acordo estratégico entre as duas varejistas. Nas próximas semanas, será a vez de o Magalu começar a disponibilizar itens de estoque próprio no e-commerce da Americanas.

A iniciativa marca uma tentativa de reconfigurar o comércio digital brasileiro a partir de um modelo de colaboração entre gigantes. Cada empresa seguirá operando sua própria estrutura, mas agora com catálogo expandido e logística integrada.

A Americanas estreia com produtos de 50 lojas físicas integradas ao marketplace do Magalu, com presença em 15 capitais. A venda é feita com entrega a partir da loja — modelo conhecido como ship from store —, que permite acesso mais ágil a itens de consumo rápido, como alimentos, produtos de limpeza e higiene pessoal.

Magalu e Americanas têm portfólios considerados complementares. Enquanto o Magalu é forte em linha branca, móveis e eletrônicos, a Americanas domina categorias como bomboniere, utilidades domésticas e papelaria. O acordo, segundo as empresas, fortalece a estratégia omnichannel ao integrar lojas físicas com canais digitais.

“Essa parceria nasce da complementaridade das operações e da força de duas marcas reconhecidas e amadas pelos clientes, para ampliar conveniência, sortimento e velocidade de entrega”, afirma Fernando Soares, CEO da Americanas, no texto de divulgação sobre. Tiago Abate, VP de Growth e Digital da companhia, afirmou que a transformação digital da empresa “ganhou outro papel na jornada de consumo”.

Frederico Trajano, CEO do Magalu, destacou que a integração com as lojas da Americanas fortalece o canal físico da operação: “Temos portfólios absolutamente complementares, que irão beneficiar o consumidor”.

A segunda fase do projeto prevê a expansão da operação para todas as lojas da Americanas com capacidade de entrega local até dezembro. Isso permitirá que os consumidores de diferentes regiões do país tenham acesso a um sortimento maior e com prazos mais curtos de entrega.