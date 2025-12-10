Ambev distribuirá R$ 1,8 bi em dividendo extra: veja quem tem direito

O conselho de administração da Ambev (ABEV3) aprvou a distribuição de um dividendo adicional de R$ 1,8 bilhão. O valor se soma ao pagamento de juros sobre capital próprio (JCP), relativos ao lucro da companhia no ano. No total, a Ambev vai distribuir R$ 5,4 bilhões em proventos ainda este mês. A companhia está na lista das companhias listadas que mais remunerou o acionista em 2025.

Qual o valor do dividendo da Ambev?

R$ 0,4612 em dividendos. Desse valor, R$ 0,3459 é referente ao dividendo mínimo obrigatório de 2025 , e R$ 0,1153 será pago como dividendo adicional, com base na reserva de lucros. O pagamento dos dividendos será realizado em 30 de dezembro de 2025 e não terá retenção de Imposto de Renda na fonte.

e não terá retenção de Imposto de Renda na fonte. R$ 0,2690 em Juros Sobre Capital Próprio (valor bruto), distribuído com base na reserva de lucros. O valor líquido será de R$ 0,2286 por ação , pois o JCP é tributado na forma da legislação em vigor.

Quem tem direito a receber o dividendo da Ambev?

Para receber os proventos, a empresa estabeleceu datas de corte específicas para a posição acionária:

Acionistas com ações na B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) devem possuir ações na data de 18 de dezembro de 2025.

Acionistas com ADRs na NYSE (New York Stock Exchange) devem possuir os recibos de ações na data de 22 de dezembro de 2025.

A partir de 19 de dezembro de 2025, as ações e os ADRs da companhia passarão a ser negociados “ex-dividendos” e “ex-JCP” (sem o direito de receber esses proventos).

O pagamento dos dividendos será efetuado em 30 de dezembro de 2025 , e o pagamento do JCP será realizado até 31 de dezembro de 2026. A data exata do JCP ainda será definida em nova reunião do Conselho e divulgada ao mercado.

*com Reuters