Ambev distribuirá R$ 1,8 bi em dividendo extra: veja quem tem direito

Saiba a data de corte para receber proventos da fabricante de bebidas

Ambev: total de R$ 5,4 bilhões em proventos no mês de dezembro (Jack Andersen/Getty Images)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 08h57.

O conselho de administração da Ambev (ABEV3) aprvou a distribuição de um dividendo adicional de R$ 1,8 bilhão. O valor se soma ao pagamento de juros sobre capital próprio (JCP), relativos ao lucro da companhia no ano. No total, a Ambev vai distribuir R$ 5,4 bilhões em proventos ainda este mês. A companhia está na lista das companhias listadas que mais remunerou o acionista em 2025

Qual o valor do dividendo da Ambev?

  • R$ 0,4612 em dividendos. Desse valor, R$ 0,3459 é referente ao dividendo mínimo obrigatório de 2025 , e R$ 0,1153 será pago como dividendo adicional, com base na reserva de lucros. O pagamento dos dividendos será realizado em 30 de dezembro de 2025 e não terá retenção de Imposto de Renda na fonte.
  • R$ 0,2690 em Juros Sobre Capital Próprio (valor bruto), distribuído com base na reserva de lucros. O valor líquido será de R$ 0,2286 por ação , pois o JCP é tributado na forma da legislação em vigor.

Quem tem direito a receber o dividendo da Ambev?

Para receber os proventos, a empresa estabeleceu datas de corte específicas para a posição acionária:

  • Acionistas com ações na B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) devem possuir ações na data de 18 de dezembro de 2025.
  • Acionistas com ADRs na NYSE (New York Stock Exchange) devem possuir os recibos de ações na data de 22 de dezembro de 2025.

A partir de 19 de dezembro de 2025, as ações e os ADRs da companhia passarão a ser negociados “ex-dividendos” e “ex-JCP” (sem o direito de receber esses proventos).

O pagamento dos dividendos será efetuado em 30 de dezembro de 2025 , e o pagamento do JCP será realizado até 31 de dezembro de 2026. A data exata do JCP ainda será definida em nova reunião do Conselho e divulgada ao mercado.

*com Reuters

