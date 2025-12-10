Ambev distribuirá R$ 1,8 bi em dividendo extra: veja quem tem direito

Ambev: total de R$ 5,4 bilhões em proventos no mês de dezembro (Jack Andersen/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 08h57.
O conselho de administração da Ambev (ABEV3) aprvou a distribuição de um dividendo adicional de R$ 1,8 bilhão. O valor se soma ao pagamento de juros sobre capital próprio (JCP), relativos ao lucro da companhia no ano. No total, a Ambev vai distribuir R$ 5,4 bilhões em proventos ainda este mês. A companhia está na lista das companhias listadas que mais remunerou o acionista em 2025.
Para receber os proventos, a empresa estabeleceu datas de corte específicas para a posição acionária:
A partir de 19 de dezembro de 2025, as ações e os ADRs da companhia passarão a ser negociados “ex-dividendos” e “ex-JCP” (sem o direito de receber esses proventos).
O pagamento dos dividendos será efetuado em 30 de dezembro de 2025 , e o pagamento do JCP será realizado até 31 de dezembro de 2026. A data exata do JCP ainda será definida em nova reunião do Conselho e divulgada ao mercado.
*com Reuters