Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Ambev (ABEV3) ganha 'upgrade' do Safra: 'tempestade perfeita' passou, dizem analistas

Espaço para melhora de margens ainda é limitado, mas ação opera com desconto em relação aos pares e riscos de quedas relevantes diminuíram

Ambev enfrentou "tempestade perfeita" no segundo trimestre do ano (Heudes Regis/Exame)

Ambev enfrentou "tempestade perfeita" no segundo trimestre do ano (Heudes Regis/Exame)

Augusto Diniz
Augusto Diniz

Redator

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 09h47.

A Ambev (ABEV3) teve um crescimento modesto no segundo trimestre de 2025, com queda de volume total, notadamente no Brasil, seu principal mercado.

O Safra admite ter visto um balanço "fraco" entre abril e junho, mas avalia que, a partir de agora, os riscos de queda são mais limitados no curto prazo, apesar dos desafios estruturais à frente. O banco enxerga uma combinação de fatores que podem beneficiar os resultados da companhia no segundo semestre de 2025 e em 2026. Por conta disso, elevou a recomendação da ação da Ambev de underperform (equivalente a venda) para neutra.

O banco explica que o resultado no Brasil no seu principal negócio, a cerveja, enfrentou “tempestade perfeita” com o frio acima da média e aumento da concorrência. Mas crê que os resultados desse segmento devem melhorar daqui para frente.

Fora do Brasil

No Canadá, o Safra vê tendências de curto prazo mais favoráveis, enquanto a Argentina deve continuar impulsionando os resultados na América do Sul da Ambev.

Sobre as margens, o banco avalia que os preços das commodities e o câmbio parecem oferecer pouca margem para melhorias na proteção de custos, pelo menos até o primeiro semestre de 2026. Mas o banco afirma esperar uma redução da pressão do real, especificamente a partir de meados do ano que vem.

O Safra explica que o valor do papel da Ambev opera com um desconto de 14% em relação aos seus pares e um dividend yield (percentual do preço da ação distribuído em dividendos) de 7%. Observa, ainda, uma  menor tendência de queda no preço do papel, o que justifica a elevação de underperform para neutra. O banco também elevou o preço-alvo de R$ 13,50 para R$ 14,50.

A Ambev tem expandido o portfólio de produtos para atender a diferentes necessidades do consumidor. A empresa tem investido, inclusive, no segmento de cervejas não alcoólicas, que registraram um crescimento de 40% em 2024.

Acompanhe tudo sobre:AmbevCervejasBalanços

Mais de Invest

Demitida por Trump, Lisa Cook afirma que não vai renunciar ao cargo no Fed

Reunião ministerial de Lula, IPCA-15 e demissão de diretora do Fed: o que move o mercado

Dólar se estabiliza após impacto da demissão de diretora do Fed por Trump

Resultado da Nvidia é o próximo teste para as bolsas depois do discurso de Powell

Mais na Exame

Future of Money

Hyperliquid dispara após investidor milionário prever valorização de até 126 vezes durante evento

Mercados

Demitida por Trump, Lisa Cook afirma que não vai renunciar ao cargo no Fed

Marketing

Volvo Car Brasil anuncia novo diretor de marketing, customer experience e comunicação

Economia

Prévia da Inflação: IPCA-15 desacelera e fica em -0,14% em agosto