Ambev (ABEV3) aprova distribuição de R$ 10,5 bilhões em dividendos e JCP

A Ambev S.A. (ABEV3) aprovou nesta quarta-feira (11) a distribuição de R$ 10,5 bilhões em proventos, somando dividendos e juros sobre capital próprio (JCP). Do total, serão pagos R$ 0,2448 por ação na forma de JCP, sujeitos à tributação conforme legislação vigente, resultando em um valor líquido de R$ 0,2081 por ação, exceto para acionistas isentos.

O pagamento ocorrerá em 30 de dezembro de 2024, com base na posição acionária de 19 de dezembro de 2024 na B3 e de 23 de dezembro de 2024 na New York Stock Exchange (NYSE). As ações passam a ser negociadas ex-direitos de JCP a partir de 20 de dezembro de 2024.

Já os dividendos serão pagos à razão de R$ 0,4228 por ação, sem retenção de imposto na fonte. A data para o crédito é 7 de janeiro de 2025, com base nos mesmos prazos de corte para acionistas na B3 e NYSE. As ações também serão negociadas ex-dividendos a partir de 20 de dezembro de 2024.

Montante total e mudanças na política de proventos

Somados, os proventos aprovados representam R$ 10,5 bilhões. A empresa destacou que, considerando o programa de recompra de ações autorizado em outubro de 2024, o valor totaliza aproximadamente R$ 12,5 bilhões.

Além disso, a Ambev anunciou a intenção de alterar sua política de periodicidade de distribuição de proventos, atualmente anual, para períodos mais curtos, como trimestrais, conforme deliberações futuras do Conselho.

O atendimento aos acionistas será realizado pelo Banco Bradesco S.A. para os que possuem conta informada ou mediante procedimentos adotados pela B3 para investidores em custódia fiduciária.