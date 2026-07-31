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Amazon recebe US$ 600 milhões em reembolsos das tarifas de Trump

Suprema Corte havia invalidado parte das tarifas impostas pelo governo Trump em fevereiro

(Leandro Fonseca/Exame)

(Leandro Fonseca/Exame)

Ana Luiza Serrão
Ana Luiza Serrão

Repórter de Invest

Publicado em 31 de julho de 2026 às 09h00.

Última atualização em 31 de julho de 2026 às 09h04.

A Amazon recuperou US$ 600 milhões em reembolsos de tarifas impostas pelo governo do presidente Donald Trump, depois que a Suprema Corte dos Estados Unidos considerou ilegal boa parte dessas cobranças.

A empresa afirmou na quinta-feira, 30, que pretende devolver parte desse valor a consumidores que arcaram com preços inflacionados pelos tributos, de acordo com informações consultadas pela CNBC.

O CFO da Amazon, Brian Olsavsky, confirmou o montante durante a teleconferência de resultados da companhia, que divulgou o balanço do segundo trimestre na noite de ontem.

"Estamos participando do processo de reembolso de tarifas e, como mencionei anteriormente, recebemos, aproximadamente, US$ 600 milhões no segundo trimestre", disse Olsavsky.

Caminho aberto para os reembolsos

Em fevereiro, a Suprema Corte invalidou as tarifas impostas por Trump com base no International Emergency Economic Powers Act de 1977, obrigando o governo americano a devolver valores cobrados de empresas que importaram produtos taxados pela medida.

Grandes companhias como Apple, Walmart, Costco, Home Depot e General Motors já haviam anunciado que solicitariam a restituição.

O próprio Trump chegou a declarar, em abril, que se lembraria das empresas que optassem por não pedir os reembolsos, quando questionado se companhias como a Amazon poderiam estar evitando o pedido por receio de desagradá-lo.

A Apple, por sua vez, informou, também na quinta-feira, que seu lucro por ação no último trimestre foi impulsionado em 5%, o equivalente a 11 centavos, justamente pelos reembolsos tarifários recebidos.

Amazon evitou o tema por meses

Até então, a Amazon não havia esclarecido publicamente se buscaria a devolução dos valores. Em maio, consumidores entraram com uma ação coletiva na Justiça federal de Seattle, nos EUA, alegando terem direito a ressarcimento pelos preços inflados pelas tarifas, e acusando a empresa de evitar o pedido de reembolso para não desagradar o governo Trump.

O episódio se soma a um atrito anterior entre a varejista e a Casa Branca. Em abril do ano passado, a Amazon foi alvo de forte reação depois que veio à tona um plano da empresa de exibir o custo das tarifas de Trump ao lado de alguns produtos em seu site.

Uma reportagem da NBC News na época mostrou que o próprio presidente chegou a telefonar pessoalmente para o fundador e presidente executivo da Amazon, Jeff Bezos, para reclamar da iniciativa.

Reembolso "limitado" e critérios

Olsavsky explicou que a Amazon recebeu um valor considerado limitado porque a companhia trabalhou para antecipar pedidos e posicionar estoques antes da entrada em vigor das tarifas. "Em segundo lugar, não somos o importador oficial da grande maioria dos itens vendidos em nossa loja", disse.

Isso porque grande parte dos produtos vendidos na plataforma vem de vendedores terceiros, responsáveis por mais de 60% dos itens comercializados no marketplace da Amazon.

Muitos desses lojistas, que importam mercadorias do exterior, precisaram elevar preços por conta das tarifas e também solicitaram reembolso, conforme a CNBC.

Sobre o repasse aos consumidores, Olsavsky detalhou o critério. "Identificamos um conjunto limitado de situações em que é possível rastrear o repasse de taxas de importação específicas aos clientes; assim, quando recebermos esses reembolsos, entraremos em contato proativamente com os clientes afetados e realizaremos o reembolso automático."

Nos demais casos, a companhia deve seguir a prática comum entre grandes varejistas e destinar os valores recuperados para sustentar preços mais baixos aos clientes.

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