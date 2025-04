Para utilizar a opção de retirada, os clientes devem selecionar um produto elegível para essa modalidade, prosseguir para a "Página do Produto" ou o "Carrinho" e, em seguida, escolher "Retirada" como método de entrega. O mapa exibido permitirá a seleção dos Pontos de Retirada Amazon mais próximos à localização ou preferência do cliente. A modalidade é implementada em parceria com a Jadlog.

Amazon suspende pedidos de fornecedores da China após anúncio de tarifas de Trump

A Amazon cancelou vários pedidos de produtos fabricados na China e em outros países da Ásia, como uma forma de reduzir a exposição da companhia às tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

As informações foram divulgadas pela Bloomberg antes do anúncio de Trump de pausar as tarifas recíprocas por 90 dias, com exceção à China, que viu seus produtos sendo taxadas em 125% com a nova política do republicano.