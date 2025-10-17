Invest

Amazon, Nvidia, Tesla: caixa das sete magníficas é menor que fortuna de Musk; veja valores

Sete magníficas possuem uma reserva de caixa conjunta de US$ 479 bilhões, valor que ultrapassa as reservas internacionais do Brasil, mas não é páreo para Musk

Musk: fortuna do homem mais rico do mundo chegou a US$ 500 bilhões em outubro (Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 07h15.

As "Sete Magníficas" – as maiores empresas de tecnologia da Bolsa americana – possuem uma reserva de caixa conjunta de US$ 479 bilhões, valor que ultrapassa as reservas internacionais do Brasil, que somam US$ 358,576 bilhões, segundo dados do Banco Central (BC) divulgados na última terça-feira, 14.

Mesmo assim, o valor em caixa ainda não é páreo para o patrimônio de Elon Musk, fundador de empresas como Tesla e SpaceX, que alcançou US$ 500 bilhões em outubro deste ano. Isso faz com que Musk tenha uma fortuna maior do que as reservas do Brasil no exterior e também maior do que as de caixa das "mag 7".

Confira a composição das reservas de caixa das "Sete Magníficas":

  • Alphabet: US$ 95,1 bilhões

  • Microsoft: US$ 94,6 bilhões

  • Amazon: US$ 93,2 bilhões

  • Nvidia: US$ 56,8 bilhões

  • Apple: US$ 55,4 bilhões

  • Meta: US$ 47,1 bilhões

  • Tesla: US$ 36,8 bilhões

  • Valor total: US$ 479 bilhões
