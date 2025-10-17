Amazon, Nvidia, Tesla: caixa das sete magníficas é menor que fortuna de Musk; veja valores

As "Sete Magníficas" – as maiores empresas de tecnologia da Bolsa americana – possuem uma reserva de caixa conjunta de US$ 479 bilhões, valor que ultrapassa as reservas internacionais do Brasil, que somam US$ 358,576 bilhões, segundo dados do Banco Central (BC) divulgados na última terça-feira, 14.

Mesmo assim, o valor em caixa ainda não é páreo para o patrimônio de Elon Musk, fundador de empresas como Tesla e SpaceX, que alcançou US$ 500 bilhões em outubro deste ano. Isso faz com que Musk tenha uma fortuna maior do que as reservas do Brasil no exterior e também maior do que as de caixa das "mag 7".

Confira a composição das reservas de caixa das "Sete Magníficas":