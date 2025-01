Amazon fechará armazéns no Canadá; empresa nega relação com sindicalização de funcionários

A Amazon decidiu fechar todos os seus depósitos e demitir funcionários da província de Quebec, no Canadá. Com a decisão, sete unidades encerrarão as atividades e 1,9 mil trabalhadores perderão o emprego.

"Após uma recente revisão de nossas operações em Quebec, vimos que retomar a um modelo de entrega de terceiros apoiado por pequenas empresas locais, semelhantes ao que tínhamos até 2020, nos permitirá fornecer o mesmo excelente serviço, disse um porta-voz da Amazon em comunicado. As informações são da Bloomberg Línea.

Sindicalização

A decisão da empresa de Jeff Bezos ocorre menos de um ano depois dos trabalhadores de uma das instalações canadenses se sindicalizarem. O sindicato de Quebec estava negociando desde julho de 2024 a criação de um acordo coletivo para 300 funcionários de um depósito de Laval, no subúrbio de Montreal. "A única especificidade de Quebec reside na presença de um sindicato oficialmente certificado, o único do Canadá", disse a Federação dos Sindicatos Comercial ao emitir um comunicado sobre o tema.

Do outro lado, a Amazon negou que a decisão é motivada pela sindicalização local.