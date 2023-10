Amazon dispara na bolsa depois de lucro mais que triplicar no 3º tri

O dia é de fortes altas para a Amazon na bolsa. As ações da gigante de tecnologia disparam perto de 8% na americana Nasdaq nesta sexta-feira, 27, e saltam perto de 4% com os BDRs negociados na B3. O motivo é o balanço apresentado ontem, que veio muito acima das expectativas do mercado.

Amazon (AMZN) : + 8,15%

: + 8,15% BDR Amazon (AMZO34): + 4,11%

O lucro líquido da empresa mais do que triplicou na comparação anual, alcançando US$ 9,88 bilhões – ou US$ 0,94 por ação. O valor superou por margem folgada a previsão de US$ 6,05 bilhões dos analistas ouvidos pela FactSet, com lucro por ação de US$ 0,59.

Além disso, a receita da companhia aumentou 13%, para US$ 143,1 bilhões no terceiro trimestre.

Surpresa positiva também nas vendas no serviço em nuvem da empresa, AWS, que avançaram 12% na comparação anual, para US$ 23,1 bilhões, quando analistas previam um resultado próximo, de US$ 23,2 bilhões.

O que dizem os analistas

“Aqueles que deram o benefício da dúvida à Amazon foram pagos pela paciência”, afirmaram, em relatório, os analistas do Itaú BBA, que destacaram os bons números de receita e lucro e, em especial, o resultado em AWS.

A Amazon é a principal aposta da casa na categoria, com uma recomendação de outperform, equivalente à compra, com preço-alvo de US$ 200 – o que representa um potencial de valorização (upside) de 55%.