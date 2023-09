Jeff Bezos perde US$ 5 bilhões após Amazon (AMZO34) desabar na bolsa

Jeff Bezos viu sua fortuna diminuir US$ 5 bilhões na última terça-feira, 26, após a Amazon entrar na mira da Comissão Federal de Comércio (FTC, na sigla em inglês), em um processo que coloca as práticas competitivas da empresa sob análise.

Com a notícia, as ações da Amazon caíram mais de 4% no pregão de ontem e o valor da companhia caiu US$ 55 bilhões, sendo avaliada em US$ 1,28 trilhão. Nesta quarta-feira, os pápeis seguem e queda, de 1,24%. Bezos tem cerca de 990 milhões de ações da Amazon, segundo dados enviados à SEC, em junho deste ano.

Apesar da queda, a fortuna de Bezos é estimada em US$ 150 bilhões. Segundo a Bloomberg Billionaires Index, ele é o terceiro homem mais rico do mundo, ficando atras apenas de Elon Musk e Bernard Arnault.

Por que a Amazon está sendo investigada?

A Comissão Federal de Comércio alega que a Amazon "é um monopolista que utiliza um conjunto de estratégias anticompetitivas e injustas entrelaçadas para manter ilegalmente seu poder de monopólio". Disse ainda que ação busca responsabilizar a Amazon por essas práticas monopolísticas e restaurar a promessa perdida de competição livre e justa.

"A queixa apresenta alegações detalhadas destacando como a Amazon está agora explorando seu poder de monopólio para enriquecer a si mesma, ao mesmo tempo em que eleva os preços e degrada o serviço para dezenas de milhões de famílias americanas que compram em sua plataforma e para centenas de milhares de empresas que dependem da Amazon para alcançá-las", disse.