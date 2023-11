Altman volta à Open AI, reação à Nvidia e dados dos EUA: 3 assuntos que movem o mercado nesta quarta

As bolsas de valores operam em leve alta na manhã desta quarta-feira, 22, ainda sentido os efeitos do maior otimismo relacionado à política monetária dos Estados Unidos. Com dados de inflação saindo abaixo do esperado na última semana e a crescente esperança de que os cortes de juros começarão já no próximo semestre, os rendimentos dos títulos do Tesouro americano seguem e trajetória de queda. O rendimento do título de 10 anos, que chegou a bater 5% há um mês, já roda abaixo dos 4,40%.

EUA divulga dados de emprego e demanda em véspera de feriado

Perspectivas para as políticas do Federal Reserve e, consequentemente, para os títulos americanos deverão estar sensíveis nesta quarta aos dados de atividade dos Estados Unidos. Serão divulgados nesta manhã os números dos pedidos de bens duráveis de outubro. O consenso é de uma queda de 3,1% ante a alta de 4,7% do mês anterior. Para o núcleo dos pedidos, espera-se uma leve alta de 0,1%. Os dados são importantes porque representam o lado da demanda do consumidor americano, com potencial de influenciar as taxas de inflação da economia americana.

Nesta quarta ainda serão divulgados os pedidos semanais de seguro desemprego. Em relação à semana anterior, é esperado uma queda de 231.000 para 225.000. O dado, que costuma ser divulgado nas quintas-feiras, foi antecipado devido ao feriado de Ação de Graças. Amanhã, o mercado à vista de Nova York permanecerá fechado. Na sexta-feira, 24, os mercados reabrirão, mas com horário de pregão reduzido.

Sam Altman: o retorno

No cenário micro, investidores repercutem o intenso noticiário das empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Na Microsoft, ganhou mais um capítulo a novela envolvendo Sam Altman, o executivo por trás do Chat GPT. Demitido na sexta-feira, 17, do cargo de CEO da Open AI por desconfianças de executivos da Microsoft, Altman foi reconduzido ao cargo após a Microsoft enfrentar protestos e ameaças de demissão de 600 funcionários da Open AI. As ações da companhia, que caíram mais de 2% após a saída do executivo, na sexta, hoje, apresentam leve alta no pré-mercado.

Nvdia: receita triplica e supera consenso de mercado

Quem também opera em alta no pré-mercado desta quarta são as ações da Nvidia. A companhia de hardware que mais vem se beneficiando da popularização da inteligência artificial voltou a superar as expectativas de investidores em balanço do terceiro trimestre divulgado na última noite. A Nvidia registrou no período US$ 18,12 bilhões de receita, 34% maior que a do trimestre anterior e 202% que a do mesmo período do ano passado. O consenso era de uma receita de US$ 16,18 bilhões. O lucro também superou o estimado, ficando em US$ 4,02 por ação, cerca de seis vezes o registrado há um ano atrás.

Nosso forte crescimento reflete a ampla transição da plataforma da indústria, de computação de uso geral para computação acelerada e IA generativa”, disse Jensen Huang, fundador e CEO da Nvidia. As ações da companhia, que já subiram mais de 200% no ano, sobem pouco menos de 1% antes da abertura dos negócios em Nova York,