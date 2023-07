Alta de juros do Fed, lucro do Santander afunda, reações a big techs e o que mais move o mercado

Decisão desta quarta-feira poderá marcar o fim do ciclo de alta de juros nos Estados Unidos; mercado, porém, espera que Powell deixe a porta aberta para novos ajustes, caso necessários

Bolsas internacionais oscilam perto da estabilidade na manhã desta quarta-feira, 26, com investidores à espera da decisão de juros do Fomc, o comitê de política monetária do Federal Reserve (Fed). A expectativa praticamente unânime é de mais uma alta de 0,25 ponto percentual, que elevaria o juro americano para o intervalo entre 5,25% e 5,5%. Mas ainda que a elevação da taxa nesta quarta já esteja "dada" pelo mercado, ainda restam dúvidas quanto à continuidade do ciclo do Fed.

O que esperar da decisão do Fed

A possibilidade de mais uma alta, na reunião de setembro ou de novembro, segue na mesa, mas dados mais fracos de inflação e atividade têm alimentado a esperança de que a alta de juros desta quarta seja a última do ciclo de elevações. O mercado espera que o presidente do Fed, Jerome Powell, traga pistas em coletiva de imprensa após a decisão desta tarde, às 15h30 (de Brasília). O comunicado da decisão sairá às 15h.

A expectativa do mercado é de que Powell deixe a porta aberta para novas altas de juros, o que daria flexibilidade para (caso considere necessário) voltar a subir a taxa ou mesmo encerrar o ciclo. "Nosso cenário é pelo fim das altas de juros após a decisão de hoje. No entanto, a comunicação não deverá deixar explícita essa decisão. O comunicado e a entrevista do presidente do Fed deverão apontar na direção de uma decisão dependente dos dados macroeconômicos", disse Stephan Kautz, economista-chefe da EQI Asset.

Na visão do economista, sinalização de novas altas de juros nas próximas reuniões, ou de preocupação exacerbada com a inflação, poderão levar a uma reação negativa das bolsas no exterior, que poderiam afetar os ativos domésticos durante o pregão desta quarta.

A possibilidade de o Fed voltar a subir juros -- ou não -- após a decisão desta tarde tem sido amplamente debatida por bancos internacionais. Para o americano Bank of America, a maior probabilidade é de o Fed voltar a subir os juros em novembro, após uma nova pausa em setembro. Já o europeu ING avalia que o Fed não deverá subir os juros, mas dará um recado mais duro nesta tarde, pontuando ser "apropriado" ter que voltar a subir a taxa futuramente.

Microsoft cai, Alphabet sobe

Enquanto aguardam pela decisão de juros nos Estados Unidos, investidores repercutem os balanços de big techs divulgados na noite passada. Entre os mais aguardados estavam os da Microsoft e Alphabet, negociadas em direções distintas no pré-mercado americano. Enquanto as ações da Microsoft caem cerca de 4%, as da Alphabet saltam mais de 6%.

Ibovespa no último pregão

No Brasil, a ansiedade do mercado é pelo início dos cortes de juros, que deverá vir já na próxima semana. Dados do boletim Focus e do IPCA-15 de julho, divulgados na véspera, reforçaram a expectativa, ajudando a impulsionar a bolsa brasileira para o maior patamar em quase dois anos no último pregão.

Temporada de balanços esquenta no Brasil

Nesta quarta, investidores deverão ainda reagir aos últimos balanços do segundo trimestre. Após Carrefour (leia sobre o balanço) e Neoenergia (leia sobre o balanço) terem divulgado seus números na noite passada, nesta manhã foi a vez do Santander Brasil apresentar seus resultados (leia sobre o balanço).

Lucro do Santander cai pela metade

O lucro líquido societário do banco foi de R$ 2,147 bilhões no período, representando uma queda anual de 46%. O Retorno Sobre Patrimônio Médio (ROAE) do banco ficou em 11,2% , quase 10 pontos percentuais abaixo do registrado no segundo trimestre do ano passado, quando a métrica de rentabilidade do Santander ficou em 20,8%.