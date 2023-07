Alta de juro do Fed nesta quarta está 100% precificada. Mas e depois?

A probabilidade de o Fomc, o comitê de política monetária do Federal Reserve (Fed), subir a taxa de juro em mais 0,25 ponto percentual na decisão desta quarta-feira, 26, é precificada perto de 100%. A elevação da taxa de juro, se confirmada, será feita após a primeira pausa no ciclo de alta de juros em onze reuniões.

Na decisão anterior, o Fed manteve a taxa inalterada entre 5% e 5,25%, mas sinalizou que o aperto monetário não foi encerrado. Nas projeções de diretores do Fed, foram incluídas mais duas altas de juros de 0,25 p.p. até o fim do ano. A sinalização fez o mercado precificá-las, mas, dados de inflação abaixo das expectativas têm levantado questionamentos sobre a necessidade de uma segunda alta em setembro ou novembro.

Os cenários precificados nas curvas de juros, segundo monitor do CME Group, indicam que o mais provável é o Fed encerrar o ciclo de altas nesta quarta, com a alta de juros levando a taxa para entre 5,25% e 5,5%. Atualmente, a chance de uma nova alta de 0,25 p.p. na decisão de setembro está precificada perto de 16,7%, sendo uma probabilidade de 30,5% de a taxa ser de 5,5% a 5,75% na decisão de novembro.

Ajudou a alimentar a expectativa de um Fed mais brando foi o Índice de Preço ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) de junho, que recuou para abaixo do esperado, de 4% para 3%. O patamar foi o mais baixo desde o primeiro semestre de 2021, sendo o quarto mês consecutivo em que o indicador saiu abaixo do consenso de mercado. A escassez de mão de obra, outra preocupação latente do Fed, também mostrou algum alento nos últimos dados. O payroll, considerado um dos principais dados do mercado de trabalho americano, mostrou a menor criação de empregos não agrícolas em junho desde o payroll referente a dezembro de 2021.

"Os dados do CPI e do payroll aumentaram a probabilidade de que o movimento de quarta-feira seja o último aumento de taxa", afirmou em nota Luiza Paparounis, economsita do BTG Pactual.

Porta para novas altas de juros deverá permanecer aberta

Apesar de ver esse cenário ganhando força, o BTG ainda acredita na possibilidade de novas altas de juros até o fim do ano.

"A inflação americana não deverá convergir para a meta até 2025, com riscos de altas decorrentes da aceleração dos preços dos aluguéis no primeiro semestre deste ano, o que poderá impactar a inflação do início do ano que vem. Nesse sentido, vemos espaço para mais um aumento na taxa de juros após o de julho."

A expectativa de que Jerome Powell, presidente do Fed, deixará a porta aberta para novas altas de juros, inclusive, é sustentada até mesmo por quem acredita em apenas mais uma alta, agora na quarta.

Alfredo Menezes, CEO, CIO e fundador da gestora Armor Capital, disse em entrevista recente à Exame Invest que espera apenas mais uma alta de juros nos Estados Unidos, nesta quarta, antes de o Fed encerrar o ciclo de ajustes. Em sua última carta a investidores, a gestora, no entanto, detalhou que espera por mais um discurso duro por parte do Federal Reserve, assim como foi na última decisão de juros.

"Jerome Powell sabia [em junho] que ao pausar o ciclo de aperto, o mercado se inclinaria para uma pausa definitiva, o que poderia afrouxar as condições financeiras e, em última instância, dificultar ainda mais a convergência da inflação. A fim de evitar isso, as palavras, e até mesmo algumas ações iniciais, virão [nesta quarta] acompanhadas de graus extras de cautela, o que de maneira nenhuma contradiz o nosso cenário de apenas mais uma elevação na taxa de juros."

A visão de que o Fed manterá a porta aberta para novas altas nesta quarta também é compartilhada por investidores internacionais. Há pouquíssimas dúvidas quanto a isso, disseram economistas do ING em relatório. A incerteza, disseram em relatório, é se o Fed dirá ser "apropriado" voltar a subir a taxa futuramente (cenário considerado mais provável pelo banco) ou se deixará os próximos passos da política monetária atrelados aos dados correntes de inflação. Em seu cenário-base, porém, o ING acredita que a alta de juros do Fed não irá superar o intervalo de 5,25% a 5,50%.

O Bank of America, por outro lado, acredita que o Federal Reserve encerrará o ciclo de altas com o juro entre 5,50% e 5,75%. A expectativa do banco americano é de que o Fed faça mais uma pausa na reunião de setembro e volte a elevar a taxa de juro em novembro, encerrando o ciclo. Já o início dos cortes de juros, segundo o BofA, ficará apenas para abril do próximo ano.