Allianz irá redistribuir 75% do lucro líquido aos acionistas até 2027

A Allianz, uma das maiores empresas de serviços financeiros da Europa, anunciou que irá distribuir pelo menos 75% de seu lucro líquido aos acionistas nos próximos três anos. O plano, que inclui uma política de dividendos de 60% do lucro líquido após participações minoritárias, será complementado com a devolução de pelo menos 15% do lucro, em média, por meio de recompra de ações no período de 2025 a 2027. As informações são da Reuters.

Enfoque no retorno ao acionista

A seguradora, com sede em Munique, reforça sua estratégia de priorizar os investidores ao assegurar retornos consistentes. Desde a primavera de 2023, a Allianz já havia elevado sua política de pagamento de dividendos de 50% para 60%, e o novo plano amplia ainda mais o compromisso com os acionistas ao incluir a recompra de ações como parte integrante de sua estratégia de redistribuição de lucros.

O anúncio ocorre antes do “Capital Markets Day” da companhia, programado para terça-feira, quando apresentará suas metas financeiras e estratégias de crescimento para os próximos anos.

Histórico de recompra de ações

A Allianz tem uma trajetória robusta de recompensas aos acionistas. Desde 2017, a empresa investiu cerca de €14 bilhões em programas de recompra de ações, consolidando-se como uma das companhias líderes na devolução de valor aos investidores. Com o novo plano, a Allianz adota uma abordagem mais estruturada para garantir que os acionistas continuem a se beneficiar de lucros expressivos.

Esse esforço reforça o posicionamento da seguradora no mercado europeu como uma escolha sólida para investidores que buscam retornos previsíveis e consistentes, ao mesmo tempo que assegura sua sustentabilidade financeira.

Sustentabilidade e crescimento

Apesar de seu histórico de devolução de lucros já superar as metas projetadas para os próximos anos, a Allianz está buscando um equilíbrio entre atender os interesses dos acionistas e sustentar o crescimento da empresa. O novo plano assegura que os lucros sejam redistribuídos de forma clara e previsível, enquanto a empresa continua a investir em suas operações e iniciativas estratégicas.

Além disso, o uso estruturado da recompra de ações oferece flexibilidade para a Allianz ajustar suas políticas conforme as condições do mercado e suas próprias necessidades financeiras.

Contexto estratégico

Com este plano, a Allianz responde à crescente competição no mercado de seguros europeu, onde a busca por transparência e retornos consistentes tornou-se prioridade. No “Capital Markets Day,” a companhia deve detalhar como essa estratégia de redistribuição de lucros se alinha aos seus objetivos de longo prazo e às tendências de mercado.

A proposta sinaliza que a Allianz não apenas busca fortalecer sua posição entre os principais players do setor, mas também se posiciona como um investimento atraente para acionistas interessados em retornos confiáveis e estratégias financeiras bem definidas.