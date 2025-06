Alívio nas tensões entre EUA e China anima Ásia e sustenta bolsas apesar de dados fracos

Os principais mercados asiáticos fecharam em alta nesta segunda-feira, 9, impulsionados pela expectativa em torno de uma reunião entre autoridades dos Estados Unidos e da China, prevista para ocorrer em Londres ainda hoje. Os investidores também repercutiram dados mistos da economia chinesa, enquanto tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo parecem dar sinais de alívio.

Na China, o índice CSI 300 subiu 0,29%, mesmo após dados de inflação abaixo das expectativas. O índice de preços ao consumidor (CPI) caiu 0,1% em maio na comparação anual, menos que a queda de 0,2% projetada por analistas. Já o índice de preços ao produtor (PPI) recuou 3,3%, pior que a estimativa de retração de 3,2%. Além disso, as exportações chinesas cresceram menos que o esperado, com destaque para uma queda acentuada nos embarques aos EUA.

Ainda assim, os sinais de trégua nas relações comerciais entre Washington e Pequim sustentaram o apetite por risco. A China autorizou temporariamente exportações de terras raras, enquanto a Boeing retomou entregas comerciais para o país asiático.

Em Hong Kong, o Hang Seng avançou 1,63%, puxado pelas ações de tecnologia. No Japão, o Nikkei 225 fechou em alta de 0,92%, após revisão dos dados do PIB do primeiro trimestre: a contração anualizada foi ajustada para -0,2%, ante os -0,7% divulgados anteriormente. O Topix, índice mais amplo, subiu 0,58%.

Na Coreia do Sul, o Kospi ganhou 1,55%, e o Kosdaq avançou 1,06%. Na Índia, o Nifty 50 e o Sensex operavam em leve alta de 0,43% e 0,37%, respectivamente, por volta das 13h45 no horário local. Já os mercados australianos ficaram fechados por conta de um feriado local.

Na Europa, as bolsas abriram em leve queda, com os investidores atentos aos desdobramentos da reunião entre EUA e China. Por volta das 6h25 (horário de Brasília), o índice europeu Stoxx 600 recuava 0,10%. O DAX, de Frankfurt, caía 0,49%, enquanto o CAC 40, de Paris, e o FTSE 100, de Londres, registravam baixa de 0,08% cada.

No cenário corporativo, o destaque foi a disparada das ações da britânica Alphawave, que subiram mais de 20% após a Qualcomm anunciar a compra da companhia por US$ 2,4 bilhões. A oferta representa um prêmio de 95% sobre o valor das ações em abril, quando os rumores sobre a transação começaram a circular.

Nos Estados Unidos, os índices futuros operam próximos da estabilidade. No começo da manhã, os futuros do S&P 500 subiam 0,01%, os do Nasdaq 100 recuavam 0,11%, e os do Dow Jones tinham leve queda de 0,01%.

A semana será movimentada para os mercados americanos, com a divulgação de dados de inflação, o início da conferência de desenvolvedores da Apple (WWDC) e nova leitura do índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan.