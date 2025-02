Alibaba (BABA) tem maior desvalorização em 3 anos com tensão comercial entre EUA e China

As ações do Alibaba (BABA) chegaram a cair até 11% nesta segunda-feira, 24, marcando a maior desvalorização desde 2022. A queda ocorreu após a última ordem executiva do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, que aumentou os temores sobre tensões comerciais entre EUA e China. A medida visa restringir investimentos estrangeiros, especialmente chineses, em setores estratégicos dos EUA

O Nasdaq Golden Dragon China Index, índice que acompanha empresas chinesas listadas nos EUA, caiu até 6,3% . Empresas como Bilibili Inc. e Kingsoft Cloud Holdings recuaram mais de 10%.

A liquidação representa uma reversão abrupta após semanas de alta no Alibaba e em outras ações de tecnologia chinesas. O movimento positivo havia sido impulsionado pelo otimismo com inteligência artificial após o lançamento do DeepSeek. O Alibaba acumulava valorização de cerca de 70% no ano até o fechamento de sexta-feira , enquanto o Nasdaq Golden Dragon China Index havia subido 18%.

Na última semana, Trump ordenou que o Comitê de Investimento Estrangeiro nos EUA limitasse investimentos chineses em tecnologia e setores estratégicos no país. A medida amplia as restrições às empresas chinesas em meio à disputa comercial entre Washington e Pequim.

Investimentos

Enquanto isso, o Alibaba anunciou planos para investir mais de 380 bilhões de yuans (US$ 53 bilhões) em infraestrutura de inteligência artificial nos próximos três anos. O valor coloca a empresa como uma das maiores investidoras do setor na China.