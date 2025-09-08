Alibaba atrai US$ 1,7 bi de investidores chineses e lidera negociações em Hong Kong

Os investidores chineses colocaram a Alibaba no centro de suas apostas na última semana. Segundo a Bloomberg, eles compraram o equivalente a US$ 1,7 bilhão (R$ 9,2 bilhões) em ações da companhia por meio dos canais de negociação entre a China continental e Hong Kong — mais do que qualquer outro papel.

O volume líquido de compras de ações da Alibaba superou os registrados nos últimos meses e coloca setembro a caminho do maior saldo mensal para os papéis da empresa desde abril.

O sentimento em relação à Alibaba ganhou força após a empresa de comércio eletrônico reportar um salto no faturamento ligado à inteligência artificial no trimestre encerrado em junho, compensando preocupações com seus pesados investimentos em entrega de comida.

No acumulado de setembro, o papel sobe 18% e é o melhor desempenho do Hang Seng Tech Index. Nesta segunda-feira, 8, em Hong Kong, chegou a avançar até 4,7%, depois de a companhia anunciar uma atualização de seu modelo de IA de código aberto e a participação em uma rodada de investimento em uma startup de robótica.

O movimento também ecoa em Wall Street. De acordo com dados compilados pela Bloomberg, pelo menos 20 analistas revisaram para cima o preço-alvo da ação após o balanço. As projeções apontam para uma alta potencial de 17% nos próximos 12 meses em relação ao fechamento de sexta-feira.

Balanço da Alibaba

No último balanço, a Alibaba reportou lucro líquido de 43,11 bilhões de iuans (US$ 6,04 bilhões, na cotação de hoje) no primeiro trimestre fiscal. A cifra é 78% maior que a registrada um ano antes e superou com alguma folga a média das projeções do mercado, que apontava para lucro de 28,5 bilhões de iuans (US$ 4 bilhões).

A linha final do balanço contou com a ajuda de investimentos financeiros feitos pela companhia e compensou um resultado mais fraco na parte operacional.

Uma economia chinesa menos aquecida e uma estratégia agressiva de descontos e entregas rápidas em até uma hora pesaram sobre os números. A Alibaba tem despejado bilhões em cupons para aumentar participação de mercado, inclusive na frete de delivery de restaurantes.

Por outro lado, a companhia tem feito investimentos pesados em inteligência artificial e computação em nuvem. Recentemente, anunciou planos de investir US$ 53 bilhões em infraestrutura de IA pelos próximos três anos.