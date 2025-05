Alerta 'Armagedom': alta dos juros no Japão pode provocar colapso global nos mercados

Um "Armagedom" dos mercados financeiros globais pode estar próximo de acontecer, segundo o estrategista Albert Edwards, conhecido pelo pessimismo em suas previsões financeiras.

Segundo ele, um dos motivos para isso é a recente disparada dos rendimentos e juros dos títulos do governo japonês.

Devido à inflação persistente, aumento dos gastos públicos e retirada do suporte do Banco do Japão (BoJ) ao mercado de títulos, os juros de longo prazo dos títulos japoneses subiram rapidamente.

Além disso, o BoJ encerrou sua política de estímulos, com o afrouxamento quantitativo, deixando os “títulos vencerem”, o que reduziu a demanda e estimulou a alta dos juros.

Por alguns anos, investidores globais utilizaram a técnica "yen carry trade", que consiste em realizar empréstimos com juros baratos do Japão e aplicar em outros países com maior retorno, como ações e títulos dos Estados Unidos, por exemplo.

Após o crescimento dos juros japoneses, os mesmos investidores podem passar a repatriar seu dinheiro, vendendo os ativos comprados no exterior e voltando para o Japão.

O fluxo pode causar uma grande saída de capital de marcados, como os EUA, afetando as ações, títulos do tesouro e aumento do dólar e gerando uma instabilidade financeira global.

Em julho e agosto de 2023, já houve um aumento inesperado dos juros japoneses, fazendo o S$P 500 cair 6%.

“Tanto o mercado de ações quanto o mercado de títulos do Tesouro dos EUA estão vulneráveis, pois foram inflados pelos fluxos de capital vindos do Japão (assim como o dólar). E, se os rendimentos mais altos dos JGBs atraírem os investidores japoneses de volta para casa, a reversão do carry trade pode causar um forte esvaziamento nos ativos financeiros dos EUA”, disse o analista em nota enviada para clientes.

Edwards reforçou que "acompanhar o movimento de alta nas taxas de longo prazo dos JGBs como a tarefa número 1 mais importante para os investidores neste momento.”