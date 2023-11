Além da YPF: 7 ações que mais se valorizaram na Argentina, após vitória de Milei

A bolsa da Argentina registra forte alta nesta terça-feira, 21, em reação à vitória de Javier Milei nas eleições presidenciais do fim de semana. O principal índice de ações da bolsa de Buenos Aires, o Merval, dispara cerca de 17,5%. Este é o primeiro dia de pregão da bolsa local após o resultado da eleição. A reação positiva já era esperada, tendo em vista o desempenho do ARGT. Listado nos Estados Unidos, o ETF que representa as ações listadas em Buenos Aires, subiu mais de 11% na véspera, enquanto a Argentina celebrava o feriado do Dia da Soberania Nacional.

A maior alta do pregão desta terça é liderada pelas ações da petrolífera estatal YPF, que disparam cerca de 40% em Buenos Aires. Os papéis da companhia apresentaram valorização semelhante em Nova York na segunda-feira, 20, após Milei reafirmar os planos de privatizar "tudo o que puder estar nas mãos do setor privado".

A reação positiva, porém, é generalizada na bolsa de Buenos Aires. Confira as principais altas da bolsa de Buenos Aires nesta terça-feira:

Maiores altas da bolsa de Buenos Aires

1. YFP

Alta: 40,2%

Valor de mercado: 3.8 trilhões de pesos

Setor: Petróleo

2. Telecom Argentina

Alta: 34,4%

Valor de mercado: 2,03 trilhões de pesos

Setor: Telecomunicações

3. Cresud

Alta: 26,3%

Valor de mercado: 395,3 bilhões de pesos

Setor: Agro

4. Transportadora de Gás del Norte

Alta: 25,9%

Valor de mercado: 341,61 bilhões de pesos

Setor: Gás

5. Transener

Alta: 24,6%

Valor de mercado: 110,8 bilhões de pesos

Setor: Transmissão de energia

6. Transportadora de Gás del Sur

Alta: 24%

Valor de mercado: 1,5 trilhão de pesos

Setor: Gás

7. Grupo Supervielle

Alta: 21,4%

Valor de mercado: 144,09 bilhões de pesos

Setor: Financeiro