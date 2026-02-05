Além da Bolsa: B3 consolida negócios de dados em única marca para destravar valor

A B3 lançou nesta quarta-feira a Trillia, nova marca que consolida os negócios de dados e soluções analíticas do grupo e marca um passo na estratégia de diversificação da empresa que administra a bolsa de valores brasileira.

Segundo o presidente da B3, Gilson Finkelsztain, a iniciativa formaliza uma frente que vem sendo construída há anos dentro do planejamento da companhia.

A Trillia reúne empresas compradas pela B3 nos últimos anos — como Neurotech, Neoway, PDTech e Datastore, junto à Unidade de Infraestrutura de Financiamento, oriunda da antiga Cetip. A proposta é posicionar a nova marca como referência nacional em dados analíticos.

"As soluções já estão embarcadas em mais de 6 mil empresas, às vezes pequenos negócios que utilizam também as soluções da Trillia", afirmou Finkelsztain.

O CEO destacou que a estratégia busca reduzir a exposição da B3 aos ciclos do mercado de capitais, ampliando receitas recorrentes. “A gente busca trazer menos volatilidade aos nossos resultados através de receitas recorrentes, e essas soluções de dados nos trazem essa oportunidade”, afirmou.

Hoje, as operações que passam a integrar a Trillia já respondem por cerca de 10% da receita total da B3, com potencial de crescimento de dois dígitos "por muitos anos", diz o CEO. A empresa não da guidance, mas Finkelsztain afirma que a ambição é ampliar essa fatia de participação no faturamento ao longo do tempo.

Juntar a marca também é uma estratégia para dar mais visibilidade do negócio ao investidor, de que a B3 está posicionada numa nova área de atuação.

"A ideia de consolidar esses negócios de dados sobre um único guarda-chuva, é exatamente essa ideia de destravar valor", diz o CEO.