Alckmin critica BC, CVC precifica oferta, avaliação das terras da SLC e o que mais move o mercado

Bolsas europeias operam em queda na manhã desta sexta-feira, 23, após dados da economia do continente terem saído abaixo das expectativas. Divulgados ao longo da madrugada, os PMIs (Índice de Gerente de Compras, em português) revelaram desaceleração tanto de economias-chaves da Europa como na Zona do Euro como um todo.

Destaque negativo, o PMI Industrial da Alemanha ficou em 41 pontos, bem abaixo da linha dos 50 pontos que divide a contração da expansão da atividade. Com a indústria alemã mais fraca, a bolsa de Frankfurt tem um dos piores desempenhos desta sexta, recuando mais de 0,6%. Nos Estados Unidos, onde os PMIs serão divulgados apenas às 10h45 (de Brasília), índices futuros operam em firme queda, ainda sentido os efeitos de falas mais duras do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell.

Powell, que ainda na semana passada alertou sobre a possibilidade de voltar a subir juros, reforçou sua preocupação no Congresso americano na quinta-feira, 22.. Em segundo dia de explicação sobre as decisões de política monetária, Powell admitiu que pretende continuar elevando a taxa de juros dos Estados Unidos, mas, agora, em um ritmo mais "cauteloso".

Alckmin critica decisão do Copom

No Brasil, a decisão do Comitê de Política Monetária desagradou investidores mais otimistas, que esperavam por um aceno claro quanto ao início do ciclo de cortes de juros. Mas quem foi a público reclamar foi o vice-presidente Geraldo Alckmin. A jornalistas, ele teceu críticas sobre a decisão do Banco Central, embora tenha afirmado que não se opõe à entidade. Segundo Alckmin, a Selic "desnecessariamente elevada" estaria provocando impactos significativos nas contas públicas. "Fica difícil de entender (a decisão do Copom)", disse.

Terras da SLC

A SLC Agrícola (SCLE3) divulgou na última noite o resultado da avaliação de suas terras que constatou valor de R$ 10,928 bilhões contra R$ 9,352 bilhões do ano passado. A avaliação foi feita pela Deloitte Touche Tohmatsu. Em 2023, a SLC adquiriu 12.473,88 hectares de terras agricultáveis.

CVC

A CVC (CVCB3) informou que a precificação da oferta pública de distribuição primária ficou em R$ 3,30 por papel. Foram colocados na oferta 166,66 milhões de ações. Também foi aprovada a emissão de 83,333 milhões de ações em bônus de subscrição.