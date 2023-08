Alaska Asset reforça aposta na maior empresa de ônibus do Brasil após lucro saltar 425%

A gestora Alaska Asset aumentou sua posição na Marcopolo para 20% das ações ordinárias (POMO3). A posição equivale a um investimento de R$ 315 milhões, considerando as cotações dos papéis no pregão desta quarta-feira, 9. O aumento de posição foi informado dias após a divulgação do resultado do segundo trimestre da Marcopolo, apresentado na semana passada.

Maior fabricante de ônibus do país, a empresa registrou lucro líquido de R$ 140,5 milhões no período, representando uma alta anual de 424,1%. A receita líquida da companhia cresceu 18,5% na mesma comparação para R$ 1,36 bilhão. A produção brasileira de ônibus cresceu 8,6% no segundo trimestre para 4.659 unidades.

A Alaska Asset é uma investidora de longa data da Marcopolo. A posição do fundo de Luiz Alves Paes de Barros na empresa só é menor que do grupo controlador, que detém 50,47% das ações ordinárias, que dá direito a voto em assembleia. O grupo é formado pelo grupo gaúcho Bellpart Participações e por três membros da família Bellini: Mauro, James e Paulo.

Mais ordinárias, menos preferenciais

A Alaska tem fortalecido sua posição em ações ordinárias da Marcopolo desde o início do ano. Desde janeiro, a posição cresceu de 31,8%. Por outro lado, a posição em preferenciais (POMO4), que já era minoritária, caiu cerca de 89% para 0,25% do total.

Apesar do aumento de posição em ações ordinárias, que dão direito a voto em assembleia, a Alaska informou que "o aumento de posição tem por objetivo a mera realização de operações financeiras e não objetiva alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da companhia".