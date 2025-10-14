Invest

Airbus abre fábricas nos EUA e na China e mira 75 jatos A320 por mês até 2027

Novas unidades em Mobile e Tianjin fazem parte da estratégia da companhia aérea de equilibrar cadeia de suprimentos e reduzir atrasos nas entregas

Airbus: companhia aérea amplia capacidade de produção com novas fábricas no Alabama e na China (Divulgação/Airbus)

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 05h46.

A Airbus anunciou a inauguração de novas linhas de montagem para a família de aeronaves A320neo nos Estados Unidos e na China. O objetivo é aumentar a capacidade de produção para 75 jatos por mês até 2027, em resposta à forte demanda global e ao acúmulo de pedidos. As informações são Bloomberg.

As novas unidades estão localizadas próximas às fábricas já existentes da empresa em Mobile, no estado do Alabama, e em Tianjin, na China.

Segundo o vice-presidente executivo de operações da Airbus, Florent Massou dit Labaquère, as novas instalações são essenciais para alcançar a meta de produção estabelecida pela companhia.

Expansão ocorre em meio a desafios na cadeia de suprimentos

A fabricante europeia enfrenta limitações relacionadas ao fornecimento de motores, o que levou à produção de “planadores” — aviões completos, mas sem propulsores instalados.

Apesar dos obstáculos, Massou afirmou que a cadeia de suprimentos está preparada para sustentar o ritmo de crescimento previsto.

Atualmente, a Airbus possui cerca de 7.100 pedidos pendentes da família A320, dos quais aproximadamente 75% correspondem ao modelo A321neo, o maior da série.

A família A320 — que inclui os modelos A319, A320 e A321 — é considerada essencial para a rentabilidade da Airbus e representa o principal volume de entregas da fabricante.

A empresa havia anunciado os planos de expansão em 2022 e 2023, impulsionada pela recuperação da demanda global após a pandemia.

