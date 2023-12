Ainda é cedo para declarar vitória, mas houve avanço na luta contra inflação, diz dirigente do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed) de Chicago, Austan Goolsbee, argumentou neste domingo, 17, que ainda "é muito cedo" para declarar vitória contra a inflação, apesar dos progressos recentes em direção ao "pouso suave", fenômeno que descreve o controle dos preços sem um impacto drástico na atividade.

Em entrevista ao programa Face The Nation, da CBS, o dirigente lembrou que, historicamente, as campanhas de aperto monetário costumam deflagrar uma recessão, o que não ocorreu em 2023. "Mas ainda estamos com inflação acima da meta", ponderou ele, que votou nas reuniões deste ano do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc), mas não votará nas de 2024.

Goolsbee acrescentou que ainda há dados econômicos "preocupantes" nos EUA, entre eles o aumento da inadimplência e no número de pessoas sem residência. Para ele, esse cenário impede uma avaliação definitiva sobre se o ciclo de restrição monetária já terminou. "Os dados irão determinar o que faremos com os juros", ressaltou.

O dirigente também ressaltou que o Fed monitora a evolução dos riscos geopolíticos, que eventualmente poderiam levar a uma escalada nos preços do petróleo, com consequências para a inflação.