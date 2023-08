Agosto já é o mês do ano com maior saída de estrangeiros da bolsa

Investidores estrangeiros retiraram da B3 R$ 5,84 bilhões de reais nos doze primeiros pregões de agosto. Sem considerar os aportes em ofertas públicas subsequentes (follow-on), a evasão seria de R$ 8,63 bilhões. A saída de capital externo da bolsa brasileira já é a maior desde maio de 2022, quando o saldo negativo foi de R$ 6,17 bilhões. Neste ano, o maior de saída de estrangeiros havia sido em maio venderam R$ 4,15 bilhões em ações a mais do que compraram.

A saída de capital externo da B3 ocorre em meio à maior sequência de perdas da história do Ibovespa. No último pregão, o principal índice da bolsa brasileira encerrou em queda pelo 13º pregão consecutivo. As perdas tiveram início após quatro altas mensais consecutivas. O índice caiu em todos os pregões do agosto.

Aversão global ao risco afeta bolsa brasileira

Incertezas sobre o fim do ciclo de alta de juros nos Estados Unidos e decepções com o ritmo de crescimento da China têm atrapalhado o sucesso da bolsa brasileira nas últimas semanas. A maior saída do mês, segundo dados compilados pelo TradeMap, foi no dia 4 de agosto, quando a queda do Ibovespa foi puxada pelas ações da Petrobras e Bradesco, que tombaram mais de 4% em reação aos balanços de ambas as companhias.

A maior aversão a mercados emergentes, no entanto, é mundial. Em agosto, o MSCI Emerging Markets subiu apenas em dois pregões. O índice representa os mercados de 24 países em desenvolvimento e possui mais de 1.400 empresas em sua composição. China, Taiwan, India, têm os maiores pesos do índice, com 30,67%, 14,77% e 14,21% de participação, respectivamente. O Brasil é apenas o quinto mais relevante, com 5,49% de participação, atrás da Coreia do Sul , com 12,38%.

Embora longa, a sequência de perdas do Ibovespa não é tão intensa. Até o início do pregão desta sexta-feira, 18, o Ibovespa acumulava perda de 5,71%; Em apenas um dos 13 pregões o Ibovespa caiu mais de 1%, numa média de pouco mais de 500 pontos de baixa por sessão. Na época do coronavírus, o Ibovespa chegava a 10.000 pontos em apenas um pregão.

O que ajuda a dar sustentação para a bolsa são perspectivas para a economia brasileira terem melhorado nos últimos meses; O avanço de pautas econômicas em Brasília a o início dos cortes de juros pelo Banco Central chegaram a animar os investidores, mas o Brasil não se safou do pessimismo que se formou no exterior.