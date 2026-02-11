Agibank levanta US$ 240 milhões em IPO nos Estados Unidos

A fintech brasileira Agibank levantou US$ 240 milhões em sua oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos, depois de ajustar a quantidade de ações e a faixa de preços da operação. A empresa, que agora é conhecida como AGI Inc., vendeu 20 milhões de ações por US$ 12 cada, ficando no limite inferior da faixa revisada, que originalmente variava de US$ 15 a US$ 18.

O valor levantado coloca a fintech em um patamar de mercado de aproximadamente US$ 1,9 bilhão, com base nas ações que permaneceram em circulação após a oferta.

O Agibank, que conta com cerca de 6,4 milhões de clientes ativos, foi avaliado recentemente em R$ 9,3 bilhões (aproximadamente US$ 1,79 bilhão), após receber um investimento significativo de R$ 400 milhões pela Lumina Capital Management, fundo brasileiro. A empresa registrou lucro líquido de R$ 1,1 bilhão nos últimos 12 meses.

O IPO foi altamente demandado, com a procura superando a quantidade de ações disponibilizadas. Mas a revisão de preço ocorreu em um cenário de incertezas no mercado, especialmente após a queda das ações de sua concorrente, a PicPay, que estreou no mercado americano no final de janeiro com um desempenho abaixo do esperado.

Participaram do IPO bancos como Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup e BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME).