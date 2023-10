Agenda do investidor: o que esperar dos mercados nesta semana

Esta semana será mais curta no mercado brasileiro, com pausa para o feriado na quinta-feira, 12 de outubro. Entre os destaques, a Itaúsa promove encontro anual com investidores comandado pelo CEO Alfredo Setubal e líderes das investidas ESG na terça-feira, 10. Já a Copel, recentemente privatizada depois de uma oferta de ações, promove encontro com analistas e investidores na quarta-feira, 11. Veja os principais destaques:

A semana

09/outubro: Executivos da chinesa BYD estarão no Brasil para inauguração da pedra fundamental da fábrica de carros elétricos em Camaçari (BA)

10/outubro: Itaúsa promove o encontro anual com investidores “Panorama Itaúsa 2023”

12/outubro: Feriado Nacional pelo Dia da Padroeira, mercados fechados no Brasil

13/outubro: Nenhum evento previsto até o momento

Rumo avalia venda

A Rumo, maior operadora de logística ferroviária independente do Brasil, avalia a venda de sua participação em um terminal localizado no maior porto da América Latina, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. A companhia engajou o Itaú BBA à medida que considera a venda de sua fatia no terminal T39 no porto de Santos, disse uma das pessoas. A Rumo e a processadora de grãos Caramuru Alimentos possuem uma fatia de 50% cada no T39.

Aurelius entre os interessados

O Grupo Aurelius está entre as empresas que fizeram proposta pela rede de cosméticos The Body Shop, com sede no Reino Unido, segundo a Sky New. Dona da The Body Shop, a Natura trabalha com o Morgan Stanley na venda e está ansiosa para chegar a um acordo provisório sobre uma venda até o final deste mês, segundo a reportagem.

Novos planos

A Petrobras manterá investimentos em exploração na Margem Equatorial em US$ 3 bilhões no próximo plano de negócios, que deve estar pronto até o fim de novembro, disse o presidente da empresa Jean Paul Prates a repórteres no Rio de Janeiro. O primeiro poço exploratório na Bacia Potiguar poderá começar em novembro, disse Prates.

