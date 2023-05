Agenda do investidor: 5 assuntos quentes para o Brasil na próxima semana

Juros futuros devem reagir à possível melhora da expectativa de inflação na Focus após IPCA-15 benigno. Primeiro PIB trimestral sob Lula tem estimativa de expansão e arcabouço vai ao Senado. Mercados globais monitoram negociações da dívida e dados de emprego nos EUA. Veja destaques:

Expectativa de inflação

Banco Central divulga a pesquisa Focus na segunda-feira, que deve refletir o IPCA-15 abaixo do esperado. O indicador mostrou também desaceleração dos núcleos e pode levar a uma redução das projeções de inflação, segundo alguns analistas. A melhora na prévia da inflação, reconhecida pelo presidente do BC, Roberto Campos Neto, encorajou o mercado a aumentar apostas em corte da Selic em agosto. Um dia após a Focus, a FGV divulga o IGP-M de maio, com estimativa de deflação aguda, de -1,51%, na comparação mensal.

Alívio nos núcleos do IPCA-15 amplia apostas de corte em agosto

1º PIB sob Lula

Primeiro resultado do PIB sob o governo Lula sai na quinta-feira e a expectativa é positiva. “A atividade tem mostrado resiliência diante da safra agrícola excepcional e da ajuda do governo às pessoas de baixa renda”, diz Adriana Dupita, economista da Bloomberg Economics. Estimativa mediana é de crescimento de 1,1% no primeiro trimestre sobre o trimestre anterior, quando houve retração de 0,2%. Semana ainda terá produção industrial, resultado fiscal e os dados de crédito de abril, além da balança comercial de maio. Câmbio define dia 31 a Ptax válida para vencimento dos futuros.

Dívida e payroll nos EUA

Mercados globais mantêm no radar a nova tentativa da Casa Branca de fechar um acordo para elevar o teto da dívida com os republicanos. Expectativas sobre os juros dependem ainda de dados como o JOLTS, de abertura de vagas, e do relatório de emprego, na próxima sexta-feira. Estimativa mediana é que o payroll de maio fique em 190.000, ante 253.000 em abril. A Bloomberg Economics diz que os dados de emprego devem mostrar desaceleração, mas não o suficiente para satisfazer o Fed. BC americano ainda divulgará Livro Bege e vários dirigentes falam na semana. China divulga PMI dia 30 em meio à expectativa de redução do compulsório. Os EUA terão feriado do Memorial Day na segunda-feira.

Inflação quente coloca alta do Fed na mesa em junho ou julho

Arcabouço no Senado

Após aprovação com placar elevado na Câmara, o arcabouço fiscal segue para o Senado, com expectativa do presidente da casa, Rodrigo Pacheco, de entregar o projeto para sanção do presidente Lula em junho. Ainda devem ser definidos o relator do projeto e se a matéria vai direto ao plenário ou passará por comissões. Nesta semana, os deputados rejeitaram todos os destaques ao texto, que foi bem recebido pelo mercado. O Congresso ainda deve continuar com a tramitação de matérias que podem gerar retrocesso na área ambiental.

Lula recebe Marina após derrotas no Congresso: Radar Político

Petrobras

Vence em 1 de junho o prazo dado pelo Cade para que a Petrobras envie informações sobre sua nova política de preços. A estatal reapresentou pedido ao Ibama sobre poço de petróleo que, segundo a empresa, fica cerca de 175 km da costa do Amapá e 560 km da foz do Amazonas. Em 30 de maio, acontece a definição do preço por ação na oferta lançada pelo Pátria para vender 32,6 milhões de ações ordinárias da Smartfit.