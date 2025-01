'Agências' físicas no Oxxo e sem Pix: Nubank chega a 10 milhões de clientes no México

O Nubank chegou, nesta terça-feira, 21, à marca de 10 milhões de clientes no México, dobrando sua base nos últimos 12 meses. No país desde 2019, hoje o banco conta com um portfólio local que inclui um cartão de crédito para conta poupança com Cajitas (aqui no Brasil, as Caixinhas), um cartão de débito e empréstimos pessoais.

Presente em 98% dos municípios do país, incluindo comunidades sem agências bancárias, a empresa adaptou seu modelo de negócios para atender às necessidades do mercado local. Por lá, o dinheiro em espécie ainda predomina e a rede de saques e depósitos em dinheiro, que agora se estende a mais de 30 mil pontos de contato físico, fortaleceu a marca entre os mexicanos.

Parceria entre Nubank e Oxxo

Exemplo disso foi a parceria recente entre o banco digital com a rede varejista Oxxo, que visava facilitar a vida dos clientes ao permitir saques em mais de 22 mil lojas distribuídas em todo o território do México. Os saques em dinheiro com o cartão Nu estão disponíveis nas lojas da rede em todo o México desde 14 de janeiro. Já os depósitos em dinheiro serão disponibilizados nos meses seguintes.

A inclusão da Oxxo veio para complementar a atual rede do Nu, que inclui estabelecimentos como Soriana, Chedraui, as redes de lojas Systienda e Yastás, Kiosko, e as filiais da Financeira para el Bienestar, totalizando mais de 30 mil pontos físicos.

Avanço do Nu no México em números

O Nubank permitiu que quase 50% de seus clientes tivessem acesso ao crédito e que 63% tivessem rendimentos sobre suas economias pela primeira vez, segundo dados do estudo Nu Impacto.

No terceiro trimestre de 2024, a empresa ultrapassou 8,9 milhões de clientes no México e US$ 3,8 bilhões em depósitos. A Cuenta Nu teve papel fundamental para o crescimento do banco no país, que agora conta com quase 12% da população adulta mexicana entre seus clientes.