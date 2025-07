Aérea do Marrocos negocia compra de aeronaves da Embraer, diz jornal

A companhia aérea Royal Air Maroc está em negociações com a Embraer (EMBR3) e outros fornecedores para a aquisição de aeronaves, como parte de um plano de expansão e renovação de frota. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de S.Paulo.

Segundo a publicação, o CEO da empresa, Abdelhamid Addou, anunciou que a aérea marroquina pretende comprar os aviões ao longo dos próximos dez anos, e que a Embraer está entre as fornecedoras consideradas para o fornecimento dos modelos.

A fala foi dita durante evento realizado em Marrocos pelo Lide, grupo de líderes empresariais fundado pelo ex-governador João Doria.

Addou classificou a fabricante brasileira como uma “parceira natural” da Royal Air Maroc e afirmou que estão sendo avaliadas aeronaves da linha E-Jet E2, voltadas a rotas regionais e de médio alcance.

A Royal Air Maroc já opera atualmente quatro jatos E190 fornecidos pela Embraer.

As negociações ocorrem em meio à ampliação das operações da empresa no Brasil. De acordo com a Folha de S.Paulo, a companhia aérea pretende aumentar a frequência de voos entre Casablanca e São Paulo, com meta de chegar a seis voos semanais até 2026, e estuda reativar a rota entre Marrocos e o Rio de Janeiro.

Addou declarou que a empresa pretende quadruplicar o fluxo de voos entre os dois países nos próximos anos. Ainda segundo o jornal, o Brasil é considerado um polo prioritário na América do Sul dentro da estratégia de crescimento global da Royal Air Maroc.