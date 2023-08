Adiós, muchachos! Itaú deixa a Argentina em negócio de R$ 250 milhões

O Itaú anunciou nesta quinta-feira, 24, a venda de sua divisão da Argentina para o Banco Macro. O Itaú receberá R$ 250 milhões pela operação. O valor ainda será ajustado pelo resultado líquido do Banco Itaú Argentina auferido entre o início do segundo trimestre e a data de fechamento.

Embora seja a maior instituição financeira da América Latina, o Itaú não estaria nem entre as dez maiores instituições financeiras na Argentina. Segundo o jornal La Nación, o Itaú teria menos de US$ 1 bilhão em ativos no país, sendo que seu volume total sob custódia é de R$ 2,3 bilhões. Na Argentina, seu ativo mais valioso seria os clientes corporativos, que são a maioria dos brasileiros que atuam no país.

O Banco Macro, comprador das operações do Itaú, é o maior da Argentina, com 565 agências, 9.700 funcionários e mais de 6 milhões de clientes ativos. Com a aquisição do Itaú, o Macro irá dobrar a presença na região metropolitana de Buenos Aires.

Fora da Argentina, Itaú quer manter clientes argentinos

Mesmo com a venda, o Itaú assegurou que o banco não abandonará completamente suas operações na Argentina. Em nota, André Galley, CEO do regional do Itaú, esclareceu que o Itaú ainda terá no país um escritório de representação e seguirá atendendo clientes corporativos e de wealth e private bank a partir das unidades do Brasil e demais unidades externas.