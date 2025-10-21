Adidas projeta lucro de US$ 2,3 bilhões em 2025 com avanço de 12% na receita

A Adidas revisou para cima suas expectativas de resultados financeiros para 2025, de acordo com informações do The Wall Street Journal divulgadas nesta terça-feira, 21.

O lucro operacional da fabricante alemã de artigos esportivos previsto para o ano deve atingir cerca de 2 bilhões de euros (US$ 2,3 bilhões), superando a estimativa anterior, que variava entre 1,7 bilhão e 1,8 bilhão de euros.

Em 2024, o resultado havia sido de 1,34 bilhão de euros. A projeção representa um aumento de aproximadamente 49% em relação ao ano anterior.

No ano, as ações da marca esportiva já caíram mais de 17%.

Receita cresce no trimestre

O aumento das projeções ocorre após um trimestre de crescimento nas vendas e nas margens de rentabilidade. A receita da Adidas subiu 12%, alcançando 6,63 bilhões de euros no período encerrado em setembro.

Mesmo desconsiderando os resultados do modelo de calçado Yeezy, cuja produção foi encerrada no ano passado após o rompimento da parceria com o rapper Kanye West, o avanço foi de 8% em relação ao mesmo trimestre de 2024.

Para o ano completo, a empresa projeta alta de aproximadamente 9%a nas vendas, mantendo a previsão anterior de crescimento próximo a dois dígitos. A margem bruta subiu 0,5 ponto percentual, para 51,8%, enquanto a margem operacional avançou quase dois pontos, chegando a 11,1%.

Segundo a companhia, o desempenho reflete “o impulso contínuo da marca” e a capacidade de compensar parcialmente o aumento de custos gerado pelas tarifas comerciais dos Estados Unidos e pelas variações cambiais.