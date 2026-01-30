Adidas dispara após anunciar recompra de ações e receita recorde

As ações da Adidas subiram 4,2% nesta sexta-feira, 30, após a companhia anunciar que lançará um programa de recompra de até 1 bilhão de euros em 2026. A decisão foi motivada pelo desempenho operacional de 2025, quando a fabricante alemã registrou receita recorde de 24,8 bilhões de euros, alta de 4,8% na comparação anual.

Segundo comunicado divulgado na quinta-feira, 29, o lucro operacional cresceu 54%, totalizando 2,06 bilhões de euros. A empresa apontou crescimento de dois dígitos em todas as regiões onde atua.

Apesar da expectativa de descontos no varejo devido às tarifas impostas pelos Estados Unidos, a Adidas conseguiu manter alto o volume de vendas a preço cheio. O CEO Bjorn Gulden, que assumiu o cargo em 2023 após passagem pela Puma, destacou o controle sobre promoções e o foco na rentabilidade.

Recompra começa em fevereiro e será financiada por caixa

\O programa de recompra de ações, que será iniciado em fevereiro, prevê o cancelamento dos papéis readquiridos e será financiado com a geração de caixa esperada para 2026.

Mesmo com os resultados positivos, analistas ainda apontam desafios no mercado varejista global. As ações da Adidas acumulam queda de 15% no ano, pressionadas pela concorrência com marcas como On, Asics e pelo reposicionamento da rival americana Nike.

A companhia divulgará os resultados completos e as projeções para 2026 no início de março.