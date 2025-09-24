Azevedo & Travassos tem novo controlador e deve retirar ações da B3

A Azevedo & Travassos (AZEV3; AZEV4) começa uma nova movimentação que marca sua longa história na bolsa de valores brasileira.

A companhia anunciou na terça-feira, 24, que a Nemesis Brasil Participações adquiriu a totalidade das ações ordinárias e preferenciais antes detida pelo Camaçari Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, numa transação avaliada em aproximadamente R$ 94,3 milhões.

Com a conclusão do negócio, a Nemesis Brasil Participações passou a deter 54,38% do capital social total da empresa. Em razão dessa mudança de controle, a compradora deverá realizar uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) dirigida a todos os acionistas da companhia, oferecendo 80% do valor por ação pago na transação.

Fundada em 1922, a empresa começou a negociar ações na bolsa nos anos 1980, após se tornar uma sociedade anônima e expandir seus negócios em construção pesada, oleodutos, gasodutos e engenharia.

Ao longo do tempo, passou por diversas reformulações, incluindo a cisão em 2025 que originou a Azevedo & Travassos Energia (ATE), focada em exploração e produção de petróleo, que também passou a ser listada na bolsa. Mas é a Azevedo & Travassos "original", que segue atuando em infraestrutura e engenharia, a deve ser retirada da bolsa.

Os papéis da empresa são penny stocks, ou seja, são negociados na casa dos centavos e tem baixíssima liquidez. Recentemente, tiveram uma disparada quando a companhia venceu licitação da Petrobras para contrato no valor de R$ 1,76 bilhão em projeto ligado à implantação de uma unidade de geração de hidrogênio, no Complexo de Energias Boaventura, em Itaboraí (RJ).

No ano, porém, AZEV3 acumula queda de mais de 37%, enquanto AZEV4, recua em torno de 36%.

A aquisição do controle da empresa pela Nemesis abrange 88.585.918 ações ordinárias e 149.398.219 ações preferenciais, que juntas representam 40,15% do capital social total da Azevedo & Travassos. O pagamento será realizado em 10 parcelas anuais, com a primeira prevista para 23 de setembro de 2026, completando um ano após a data de fechamento da transação.