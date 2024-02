Ações da Renault sobem 7% com anúncio de aumento robusto de dividendos

As ações da montadora francesa Renault subiram 7% nas negociações da manhã desta quinta-feira, 15, com a notícia de um dividendos maiores do que o esperado, apesar do lucro de 2023 ter sido ligeiramente aquém das expectativas.

A Renault disse que iria propor um aumento de dividendo por ação para 1,85 euros, valor consideravelmente acima dos 0,25 euros anteriores. O anúncio segue a tendência das montadoras de oferecerem dividendos mais gordos aos investidores, a exemplo da Ford e General Motors.

A empresa publicou na última quarta-feira, 14, um lucro líquido de 2,315 bilhões de euros. A Renault foi capaz de reverter o prejuízo de 716 milhões de euros em 2022, ocasionado pela saída da montadora da Rússia, mas não de cumprir as expectativas do mercado, de 3,52 bilhões de euros, segundo consenso da LSEG.

A montadora também reportou receita de 52,4 bilhões de euros, uma alta de 13% em relação ao ano anterior.

As ações da Renault subiram 2% neste ano, segundo dados do LSEG. A empresa registrou um aumento em janeiro, depois de abandonar os planos de listar publicamente seu novo negócio de veículos elétricos e software, Ampere.

O CEO do grupo, Luca de Meo, que promoveu uma reestruturação da empresa com redução do leque de veículos, disse à emissora norte-americana CNBC que a orientação da Renault era “relativamente prudente” e descreveu o mercado como “desafiador”.

A empresa disse que seu foco no próximo ano estará nos seus 10 próximos lançamentos, na otimização da estrutura de custos e no aceleramento de sua estratégia de veículos elétricos (EV) e software.

“Acho que vai haver muita pressão sobre os veículos elétricos, redução de preços que já vemos há alguns meses... Mas também estamos otimistas porque vamos lançar 10 modelos, basicamente um modelo por mês , então entramos em um ciclo de vida de produto muito favorável”, disse Meo.