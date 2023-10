Acordo por ativos da Oi, Capex da Gerdau, Saraiva pede autofalência e o que mais move o mercado

As bolsas internacionais operam sem uma direção definida na manhã desta quinta-feira, 5, com investidores à espera de novos dados do mercado de trabalho americano. Na véspera, números do ADP ficaram abaixo do esperado para a criação de empregos privados em setembro. Foram 89.000 contra 180.000 em agosto. O consenso era de 153.000 novos empregos.

Os dados mais fracos ajudaram a aliviar as preocupações relacionadas à necessidade de o Federal Reserve (Fed) permanecer contracionista por um período prolongado. O efeito disso recaiu cobre o rendimento dos títulos do Tesouro americano de 10 anos, que vinha perto da máxima em 16 anos e recuou. Já o petróleo brent, que chegou a superar US$ 95 por barril na semana passada, caiu para abaixo de US$ 85, com incertezas sobre o nível da demanda. No mercado de ações, bolsas de Wall Street fecharam o último pregão em alta, contribuindo para a bolsa brasileira fechar no azul.

A continuidade desse movimento, ao menos no curto prazo, deve depender dos dados oficiais do mercado de trabalho americano, que serão divulgados amanhã. Entre eles, estarão o payroll, considerado o principal recorte do mercado de trabalho dos Estados Unidos, além da taxa de desemprego e o de salários por hora trabalhada.

Teles chegam a acordo por ativos da Oi*

A empresas de telefonia Claro, Vivo e TIM chegaram a um acordo na Câmara de Arbitragem pela quantia a ser paga pelos ativos móveis da Oi que ainda estava em aberto. O valor fechado ficou em R$ 15,1 bilhões contra R$ 15,9 bilhões inicialmente previsto. Do total, R$ 1,5 bilhão tinha ficado retido. As companhias compradoras chegaram a pedir um desconto de R$ 3,2 bilhões como indenização por entender que os ativos adquiridos não valeriam o preço acordado. Do R$ 1,5 bilhão que ficou retido, R$ 821 milhões foi para a Oi, R$ 317 milhões para a TIM e R$ 217 milhões para a Vivo.

Capex da Gerdau

A Gerdau atualizou seu Capex estratégico para os anos de 2021 a 2026 para R$ 11,9 bilhões. Desse valor, 27,7% já foi investido, enquanto o restante está previsto para os próximos anos. A expectativa é que o investimento tenha potencial de gerar R$ 4 bilhões de Ebtida anual ao fim do período. Cerca de 15% já teria sido capturado.

Saraiva pede autofalência

A Saraiva entrou com pedido de autofalência 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. A companhia informou ainda que a RSM Brasil Auditores Independentes não prestará mais serviços à companhia.