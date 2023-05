Acordo fiscal nos EUA, Pátria vende Smart Fit, IGP-M de maio e o que mais move o mercado

Os índices futuros de Nova York avançam neste início de terça-feira, 30, que marca o retorno das negociações após o feriado do Memorial Day nos Estados Unidos. Os investidores estão atentos às discussões para suspender o teto da dívida americana, o que tem gerado repercussões nos mercados globais. O presidente Joe Biden e o presidente da Câmara Kevin McCarthy teriam chegado a um acordo no fim de semana.

Acordo nos EUA

A expectativa é de que essa medida seja aprovada ainda nesta semana pelo Congresso americano, com votações previstas na Câmara dos Representantes para quarta-feira, 1, e no Senado até sexta-feira, 3.

A questão do teto da dívida americana está sendo tratada com certa urgência, uma vez que estima-se que os Estados Unidos podem ficar sem recursos suficientes para se sustentar a partir do próximo dia 5.

"O progresso no acordo da dívida derrubou os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA com vencimento em junho, embora tenha tido pouco impacto nos mercados de câmbio, que já estavam precificados na suposição de que um acordo seria concluído. Supondo que não haja problemas na aprovação do acordo, os mercados de câmbio podem retornar à questão mais premente da inflação persistente e o que os banqueiros centrais planejam fazer a respeito", avaliou em relatório a equipe de câmbio do banco ING.

Desempenho dos indicadores às 7h15 (de Brasília):

Dow Jones futuro (Nova York): + 0,22%

S&P 500 futuro (Nova York): + 0,55%

Nasdaq futuro (Nova York): + 1,12%

FTSE 100 (Londres): - 0,38%

DAX (Frankfurt): + 0,60%

CAC 40 (Paris): - 0,25%

Hang Seng (Hong Kong)*: - 0,24%

Andamento do arcabouço no Senado

Além das repercussões do mercado americano, os investidores brasileiros também estão atentos ao andamento do projeto que define o novo arcabouço fiscal no país. Na semana passada, o projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora segue para análise no Senado.

O novo arcabouço fiscal tem como objetivo promover ajustes nas contas públicas, buscando o equilíbrio fiscal e a sustentabilidade das finanças do país. A aprovação do projeto na Câmara dos Deputados foi bem recebida pelo mercado. Agora, os investidores acompanham de perto a análise do texto no Senado.

Pátria vende Smart Fit

A gestora Pátria reduziu sua participação na Smart Fit em follow-on de distribuição exclusivamente secundária, sem o aumento de capital da companhia. Foram vendidas 32.602.252 ações a R$ 18,15, movimentando R$ 591,73 milhões. O preço por ação saiu com desconto de 1,47% em relação à cotação da véspera, quando os papeis fecharam a R$ 18,42.

Com a venda de participaçã0 a Pátria passa a deter 32,72% do capital da SmartFit ante a paritipação anterior de cerca de 38,70%.

IGP-M e IPP

Ainda são esperados para hoje as divulgações de indicadores da inflação brasileira. O mais aguardado é o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) referente ao mês de maio. O consenso de mercado indica uma expectativa de queda de 0,45% na variação mensal do IGP-M. Caso essa queda se confirme, será o terceiro mês consecutivo de variação negativa do IGP-M nos últimos quatro meses

Também está prevista a divulgação do Índice de Preços ao Produtor (IPP) referente ao mês de abril. A expectativa do mercado é de uma queda de 0,48% nesse índice. O IPP mede a variação dos preços dos produtos na porta de fábrica, representando uma importante indicação da inflação no setor produtivo.

Ibovespa no último pregão

O Ibovespa caiu 0,52% na segunda-feira, 29, fechando aos 110.333 pontos. Esse pregão foi marcado por uma menor liquidez, uma vez que os investidores americanos estavam ausentes devido ao feriado.