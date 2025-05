Acordo de Trump, Anfavea e temporada de balanços: o que move o mercado

Os mercados estão na expectativa nesta quinta-feira, 8, do anúncio prometido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Na rede Truth Social, ele afirmou que revelará hoje, às 11h (horário de Brasília), o primeiro acordo comercial de seu atual mandato, firmado com “um país grande e altamente respeitado”. Acredita-se que se trate do Reino Unido.

O anúncio ocorre após o Federal Reserve manter a taxa básica dos EUA e o Comitê de Política Monetária (Copom) elevar a Selic para 14,75%. Agora, as atenções se voltam para o Banco da Inglaterra (BoE), que divulga a sua decisão às 8h. A expectativa é de corte de 0,25 ponto percentual, o que levaria os juros britânicos para 4,25% ao ano.

No Brasil, os primeiros dados do dia são o Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) de abril e o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) de maio, ambos divulgados pela FGV (8h). Às 10h, a Anfavea apresenta os números de produção de veículos em abril.

Nos Estados Unidos, os investidores acompanham os pedidos semanais de auxílio-desemprego e o custo unitário de mão de obra no primeiro trimestre (9h30). Em seguida, saem os estoques no atacado referentes a março (11h) e, ao meio-dia, as expectativas de inflação dos consumidores, medida pelo Fed de Nova York.

A agenda corporativa está movimentada. A Ambev publicou seus números antes da abertura do mercado. Depois do fechamento, Itaú, B3, CSN, CSN Mineração, Assaí, Magazine Luiza, Alpargatas, Localiza, Rumo, Suzano, Cemig, Cogna, LWSA, Petz e Totvs divulgam seus balanços.

Mercados internacionais

As bolsas da Ásia fecharam majoritariamente em alta nesta quinta-feira, 8, após a decisão do Fed. No Japão, o índice Nikkei 225 subiu 0,41%, enquanto o Kospi, da Coreia do Sul, avançou 0,22%. Em Hong Kong, o Hang Seng ganhou 0,37%, e na China, o CSI 300 teve alta de 0,56%. Na Austrália, o S&P/ASX 200 encerrou o pregão com valorização de 0,16%.

Na Europa, os mercados operam no campo positivo desde as primeiras horas do dia, impulsionados pela temporada de balanços e pela expectativa do acordo comercial entre Reino Unido e EUA. Às 6h08 (horário de Brasília), o índice europeu Stoxx 600 subia 0,5%, com altas em todas as principais bolsas: FTSE 100 (+0,2%), CAC 40 (+0,8%) e DAX (+1%).

Nos Estados Unidos, os índices futuros também operam em alta. O S&P 500 sobe 0,73%, o Dow Jones avança 0,54% e o Nasdaq-100 registra alta de 1%.